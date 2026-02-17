Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda - Son Dakika
Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda

17.02.2026 09:51
Adalet Bakanlığı aile kurumunun korunmasına yönelik adımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Cinsiyet değişikliğine dair sıkı tedbirler masada. Buna göre, kurallara aykırı ameliyat yapanlara 7 yıla kadar hapis verilecek. LGBT'yi öven ve özendirenler üç yıl hapisle cezalandırılacak. Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan ve evlenme töreni yapmasına dört yıl hapis uygulanacak.

Türkiye'de aile yapısını hedef alan başta cinsiyetsizleştirme olmak üzere, sapkın akımlara karşı hem Medeni Kanun'da hem de Türk Ceza Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi planlandığı öne sürüldü. 11'inci yargı paketinden son anda çıkarılan cezai düzenlemelerin kısa süre içinde yeniden gündeme getirilmesi bekleniyor.

SIKI KURALLAR GETİRİLİYOR

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı taslağın gerekçesinde, aile kurumunun korunması, toplumun genel ahlak ve değerlerine yapılan saldırıların önlenmesi, tek tipleştirme ve cinsiyetsizleştirme akımlarıyla daha etkin mücadele edilmesinin amaçlandığı belirtildi. Taslakta, cinsiyet değişikliğine sıkı kurallar getiriliyor. Buna göre, cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyecek. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin 25 yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması gerekecek.

Mevcut kanunda yaş sınırı 18 olarak belirlenmişti. Ayrıca transseksüel yapıda olup, üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu ve cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü bir eğitim ve araştırma hastanesinin en az üçer ay aralıklarla yapacağı dört değerlendirme sonucunda vereceği resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şart olacak. İzin alınmadan cinsiyet değişikliğine yönelik hiçbir tıbbi müdahale yapılamayacak.

YENİ CEZA HÜKÜMLERİ

Taslakta, Türk Ceza Kanunu'na (TCK) kurallara aykırı cinsiyet değişikliğine yönelik verilecek cezalar konusunda ekleme yapılıyor. Buna göre, kanunla belirlenen şartlara aykırı olarak kişinin cinsiyetini değiştirmeye yönelik herhangi bir tıbbi müdahalede bulunan faile üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adlî para cezası verilecek.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı çocuğa karşı ve yetkili olmayan bir kişi tarafından yapılmışsa söz konusu cezalar bir kat artırılacak. Kanunda belirtilen kurallara aykırı olarak cinsiyetini değiştirmeye yönelik herhangi bir tıbbi müdahale yaptıran kişiye ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.

SAPKINLIĞI ÖVENE CEZA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ayrıca alenen teşhircilik yapanların cezası da bir yıldan üç yıla çıkarılıyor. Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları hâlinde bu kişilere, bir yıl altı aydan, dört yıla kadar hapis cezası verilecek.

'EVLENME' SINIRLARI NET

Bu düzenlemenin gerekçesinde, şu görüşlere yer verildi: Tek tipleştirme ve cinsiyetsizleştirme akımlarıyla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla genel ahlaka aykırı olacak şekilde doğuştan gelen biyolojik cinsiyete karşı tutum ve davranışta bulunmak ya da onu alenen teşvik etmek, bunu övmek veya özendirmek fiilleri suç hâline getirilmektedir. Türk Medeni Kanunu'nun hükümlerine göre evlenme ancak bir erkek ile bir kadın arasında gerçekleşmektedir.

Aynı cinsiyetteki kişilerin evlenmeleri hukuken mümkün değildir. Yapılan düzenlemede aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları fiilî suç olarak düzenlenmektedir. Bu durumda nişan veya evlilik töreninin tarafı olan aynı cinsiyetteki kişiler ayrı ayrı cezalandırılacaktır. Düzenlemeyle, fiziki ve ruhsal açıdan sağlıklı bireylerin ve nesillerin yetiştirilmesi ile aile kurumunun ve toplum yapısının korunması amaçlanmaktadır.

