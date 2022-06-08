Baki Ersoy: "Biz mahcubiyeti kaldıramayız" - Son Dakika
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Baki Ersoy: "Biz mahcubiyeti kaldıramayız"

08.06.2022 13:42
Baki Ersoy: "Biz mahcubiyeti kaldıramayız"

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından kendisine gelen talep raporunu paylaştı.

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından kendisine gelen talep raporunu paylaştı.

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM'deki makam odasından yaptığı paylaşımda, fotoğraflarla 2018-2022 arası makamına gelen taleplerin raporunu yayınladı. Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar TBMM'deki ofisimize ulaşan ve kayıt altına alabildiğimiz 7709 kişilik talep listesini inceledim. Çok şükür ki aziz milletimize ve hemşerilerimize mahcup olmamak adına gayret göstermeye devam ediyoruz. Çünkü biz mahcubiyeti kaldıramayız. Derdimiz memleket, Sevdamız Kayseri."

Baki Ersoy' un gönderisindeki talep istatistikleri ve grafikleri dikkat çekerken, paylaşım ise kısa sürede büyük beğeni ve yorum topladı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Milletvekili, Baki Ersoy, Kayseri, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Baki Ersoy: 'Biz mahcubiyeti kaldıramayız' - Son Dakika

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