Baki Ersoy\'un Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi için soru önergesi TBMM\'ye sunuldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İncesu ilçesinin Şeyh Şaban köyünde bulunan Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi'nin mevcut durumu, bakım ve restorasyon ihtiyacı ile türbeye ulaşımı sağlayacak yolun yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sundu.

Önergede, türbenin mevcut durumuna ilişkin Bakanlıkça bir inceleme yapılıp yapılmadığı, bakım ve restorasyon çalışması planlanıp planlanmadığı ve ulaşım yolunun yapılması için ilgili kurumlarla çalışma yürütülüp yürütülmediği soruldu. Gerekli çalışmalar tamamlanıncaya kadar türbenin mevcut durumunun iyileştirilmesine yönelik geçici tedbirlerin değerlendirilip değerlendirilmediği de Bakanlığa yöneltilen sorular arasında yer aldı.

Ersoy, İncesu'daki türbenin bakım ve restorasyon ihtiyacının değerlendirilmesi ve ulaşım imkanlarının iyileştirilmesine yönelik sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.