Bakırhan\'dan Kayyum Eleştirisi

26.02.2026 19:07
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, kayyumda ısrarın yanlış olduğunu belirtti ve belediye başkanlarının görevlerine dönmesi gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Demokratik toplum ve barış sürecini konuştuğumuz bu dönemde aslında kayyumda ısrar etmek doğru bir şey değil." dedi.

Bakırhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerde uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip olduklarını, demokratik, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla önemli projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Belediyelere yapılan görevlendirmelere değinen Bakırhan, şunları kaydetti:

"Demokratik toplum ve barış sürecini konuştuğumuz bu dönemde aslında kayyumda ısrar etmek doğru bir şey değil. 13 belediyenin başkanlarının artık görevlerine dönmesi gerekiyor. Bu konuda bir yasal düzenlemeye de gerek yok. Bu barış sürecinde içerisinde olduğumuz ramazan ayında bunlar kolaylıkla gerçekleştirilebilir."

Belediyelerde hizmetlerin devam edeceğini dile getiren Bakırhan, "Daha iyi hizmetleri hep birlikte göreceğiz. Bu süreç aynı zamanda yerel yönetimlerin de önünün açılacağı bir süreç olacağı için daha rahat koşullarda daha güzel hizmetler üreteceğimizi umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakırhan'ın açıklaması sırasında bazı DEM Parti milletvekilleri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve partililer yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, DEM Parti, Politika, Kayyum, Son Dakika

