Bakü halkı Bayrak Günü'nde askeri bandonun Deniz Garı'na yürüyüşünü ilgiyle izledi - Son Dakika
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Bakü halkı Bayrak Günü'nde askeri bandonun Deniz Garı'na yürüyüşünü ilgiyle izledi

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Bakü halkı Bayrak Günü\'nde askeri bandonun Deniz Garı\'na yürüyüşünü ilgiyle izledi
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Bakü'de Bayrak Günü dolayısıyla askeri personel, Haydar Aliyev Sarayı'ndan Bakü Deniz Garı'na bando ve marşlar eşliğinde yürüdü. Bakü halkı yürüyüşü ilgiyle izledi; 9 Kasım, 2009'da İlham Aliyev'in imzaladığı kararnameyle Devlet Bayrak Günü ilan edildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bayrak Günü dolayısıyla askeri bando yürüyüşü gerçekleştirildi.

Azerbaycan, Bayrak Günü'nü kutluyor. Başkent Bakü'nün birçok noktasında askeri personel bando ve marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Bakü halkı, Haydar Aliyev Sarayı'ndan Azadlık Meydanı'nın yakınındaki Bakü Deniz Garı'na kadar yürüyen askeri personelin yürüyüşünü ilgiyle izledi.

Azerbaycan Bayrak Günü

Azerbaycan'ın üç renkli milli bayrağı, 9 Kasım 1918'de Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin kararıyla kabul edildi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığını yeniden kazanan Azerbaycan, üç renkli bayrağını yeniden milli bayrak olarak benimsedi. 9 Kasım, 2009 yılında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı kararnameyle Devlet Bayrak Günü ilan edildi ve resmi tatil kapsamına alındı.

Kaynak: İHA
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