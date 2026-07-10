Selahattin Yıldız Balçova Belediye Başkan Vekili seçildi

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in yerine vekalet edecek isim, belediye meclisinde yapılan olağanüstü toplantı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunun adayı Selahattin Yıldız oldu.

İzmir Valiliğinin çağrısı üzerine Balçova Belediye Meclisi, yeni belediye başkan vekilini belirlemek amacıyla olağanüstü toplandı. Gerçekleştirilen oturumda CHP Grubu, meclisin en yaşlı üyesi olan Selahattin Yıldız'ı oy birliğiyle aday gösterdi. AK Parti Balçova İlçe Başkanı Halit Aydın Kayacan ise, partisinin bu seçimde aday çıkarmayacağını duyurdu. İki meclis üyesinin mazeretli olarak katılmadığı olağanüstü oturumda toplam 23 meclis üyesi sandık başına gitti. Yapılan oylama sonucunda 3 meclis üyesi boş oy kullanırken, 20 üyenin desteğini alan Selahattin Yıldız ilk turda Balçova Belediye Başkan Vekili seçildi.

"Bu görevi emanet olarak devralıyorum"

Oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından meclis üyelerine hitap eden Selahattin Yıldız, "Bugün meclisimizin iradesiyle Balçova Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilmiş bulunuyorum. Bana duyduğunuz güven ve verdiğiniz destek için oy versin vermesin tüm meclis üyelerine candan teşekkür ediyorum. Ancak bugün benim için sevinçten çok, sorumluluğun ağır bastığı bir gündür. Çünkü bu görevi, halkımızın oylarıyla seçilmiş belediye başkanımız Sayın Onur Yiğit'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle devralıyorum. Bu görevi en iyi şekilde, Balçova'nın hizmetlerini aksatmadan sürdürecek ve Sayın Onur Yiğit'in yeniden göreve döneceği güne kadar üzerime düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğim. Çünkü bu makamlar kişilere değil, halka hizmet etme makamıdır. Bugünden itibaren hiç ayrım gözetmeden meclis üyelerimizle, belediye çalışanlarımızla ve tüm Balçovalı hemşehrilerimizle el ele vererek ilçemize en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - İZMİR