Balgöç Başkanı Balkan'dan birlik beraberlik çağrısı...

BAL-GÖÇ Genel Merkez Olağanüstü Kongresi'nde seçimi kazanan Prof. Dr. Emin Balkan, birlik ve beraberlik mesajı verip görevine başladı.

3 Temmuz 2022 tarihinde yapılan BAL-GÖÇ Genel Merkez Kongresi'nde seçimi kazanan Prof. Dr. Emin Balkan görevine başladı. Yönetim kurulu, 6 Temmuz 2022 tarihinde yapılan ilk toplantısında, Prof. Dr. Emin Balkan'ı oy birliği ile genel başkanlığa seçti. Genel Başkanlığa seçilen Prof. Dr. Emin Balkan, yapmış olduğunu açıklamada "3 Temmuz'da yarışır, 4 Temmuz'da kucaklaşırız sloganımıza uygun olarak camiamızın birlik ve beraberliğinin tesisi için var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kurban Bayramı'nın ikinci günü saat 16.00'da BAL-GÖÇ Genel Merkezi'nde yapacağımız bayramlaşma etkinliğine tüm camiamızı davet ediyorum. Bayramlar, birlik beraberliğin yeniden sağlanması ve kucaklaşma adına önemli bir zaman dilimidir. Bu zaman diliminde birlik ve beraberliğimizi tüm kamuoyuna göstermek istiyoruz." dedi. - BURSA