Balıkesir Belediye Başkanı 480 Milyon TL Logo Değişimi İddiasını Yalanladı - Son Dakika
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Politika

Balıkesir Belediye Başkanı 480 Milyon TL Logo Değişimi İddiasını Yalanladı

Balıkesir Belediye Başkanı 480 Milyon TL Logo Değişimi İddiasını Yalanladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yeni logo için 480 milyon TL harcandığına dair iddiaları reddederek, logo değişiminin herhangi bir maliyetinin olmadığını açıkladı. Öğrencilerle yaptığı bir görüşme sırasında ortaya çıkan iddialar hakkında yazılı bir basın açıklaması yaptı.

10.10.2024 22:30  Güncelleme: 22:31
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi logo değişimi için 480 milyon TL harcandı iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaparak, Logo, bir grup akademisyen ve tasarımcının gönüllü çalışması ile hazırlandı. Hiçbir ödeme yapılmadığını açıkladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "Çarşı ziyaretinde karşılaştığımız genç bir evladımızın yanlış bilgilerle donatılarak sorduğu bir soru üzerine önce trol hesaplar ardından da havuz medyası aracılığıyla paylaşılan "Balıkesir'de yeni Belediye logosu için 480 milyon TL harcandı" başlıklı mesnetsiz ve iftira içerikli yayınlarla ilgili olarak; Yeni logo için herhangi bir ücret ödendiği iddiası tamamen asılsızdır. Bu bilgi, yeni logonun kullanılmaya başlandığı dönemde bizzat benim açıklamamla duyurulmuş ve bir devlet kurumu olan Belediyemizin resmi internet sitesinde de paylaşılmıştır. Stoktaki hiçbir evrak ya da doğal ömrünü tamamlamamış hiçbir tabelada logo için değişiklik yapılmamıştır. Logo değişimi stoklar tükendikçe ya da doğal sebeplerle eskimiş tabelalarda gerçekleştirilmektedir. Zorunlu ve modernizasyon çalışmaları yapılması gereken yerler haricinde logo değişimi için Belediye bütçesinden ek bir gider kalemi kullanılmamakta ve ek bir satın alma yapılmamaktadır. Bir kez daha vurgulamak isterim ki; Balıkesir'de o eski alışkanlıkların olduğu dönem sona ermiş, şeffaf ve hesap veren bir yönetim anlayışı göreve başlamıştır. 480 milyon TL'yi bir logo yenileme ücreti olarak vermeyi hayal edebilecek anlayışa kimlerin sahip olabileceği herkesin malumudur. Milletin parasını, yetimin hakkını har vurup harman savuran ve 18 milyar TL borçla Belediyeyi devreden zihniyet, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde Balıkesir halkının yüksek iradesiyle gereken cevabı almıştır. Hemşehrilerimizin bu cevabından gereken dersi çıkarmayan malum kesimlerin yalan, hezeyan ve iftiralarla dolu açıklamaları her zaman kaybetmeye mahküm olacaktır. Bu yalan ve iftiralar bizi asla yıpratamayacak, tam aksine Balıkesir'imiz için çalışma şevkimize güç katacaktır. Bu iftirayı atanlar hakkında gerek şahsım gerekse Belediyemiz adına derhal hukuki süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna ve Balıkesirli hemşehrilerime saygıyla duyurulur" açıklaması yaptı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ahmet Akın, Politika, Finans, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Balıkesir Belediye Başkanı 480 Milyon TL Logo Değişimi İddiasını Yalanladı - Son Dakika

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