Balıkesir'deki altın madeni projesi köyleri etkileyecek - Son Dakika
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Politika

Balıkesir'deki altın madeni projesi köyleri etkileyecek

Balıkesir'in 20 diri fay hattından biri olan Gökçeyazı Fay hattında yer alan altın madeni projesi, 16 köyü olumsuz etkileyecek. Uzmanlar deprem uyarısında bulunurken, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, projenin sağlık riski oluşturabileceğini belirterek tepki gösterdi ve soru önergesi verdi.

10.06.2024 12:00
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Balıkesir'de 16 köyü olumsuz etkileyecek altın madeni projesi Balıkesir'in 20 diri fay hattından biri olan Gökçeyazı Fay hattında yer alması tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanlar 7 büyüklüğünde bir deprem uyarısında bulunurken, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, ilgili bakanlığa tepki göstererek sorularını yöneltti.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir'in İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde en az 16 köyü yakından etkileyecek olan ve yöre halkının büyük tepkisine yol açan altın madeni projesini meclis gündemine taşıdı. CVK Madencilik A.Ş. ait altın madeni projesinin, Gökçeyazı fay hattı üzerine kurulmuş olmasını ve yöre halkının sağlığı açısından ciddi bir risk faktörü oluşturabilecek olmasını eleştiren Serkan Sarı, Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Balıkesir'deki altın madeni projesi köyleri etkileyecek - Son Dakika

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