Balıkesir'de Direk Dansı Krizi; Soruşturma ve Protestolar Başladı - Son Dakika
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Politika

Balıkesir'de Direk Dansı Krizi; Soruşturma ve Protestolar Başladı

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Balıkesir'in 23 Nisan kutlamalarında yapılan direk dansı, İçişleri Bakanlığı tarafından kınanırken, sorumlu yetkililer görevden alındı. Balıkesirliler, olayın ardından sivil toplum örgütleriyle protesto düzenleyecek.

25.04.2025 21:00  Güncelleme: 21:03
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Direk dansının faturası ağır oldu

Balıkesir'de 23 Nisan kutlamalarındaki direk dansı görüntüsü sonucu soruşturma açıldı, görevden almalar yaşandı, Balıkesirliler protesto etti

BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül İlçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında yapılan direk dansının faturası ağır oldu. İçişleri Bakanlığı, yaşanan olayı kınayıp, konu ile müfettiş görevlendirdiğini açıklarken, Altıeylül Belediyesi organizasyonun yapılması ile ilgili sorumluluğu olan yetkilinin görevden alındığını bildirdi. Direk dansı ile ilgili gelişmeler sürerken Balıkesir'de bugün sivil toplum örgütleri gün içinde yaşanan olayı kınayarak toplu bir açıklama yapmaya hazırlanıyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 23 Nisan etkinlikleri kapsamında yapılan sahne gösterisi başta sosyal medya ve Balıkesir sokakları olmak üzere konuşulmaya devam ediyor. Bir kadının sahnedeki direğe tutunarak yaptığı hareketler gösterileri izleyenleri şok ederken, o anlara ait görüntüler de sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Verilen tepkiler üzerine Balıkesir Valiliği yaptığı açıklama ile 'Çocuklar bulunduğu bir ortamda genel ahlaki değerler ile bağdaşmayan bu gösteri kabul edilemez' şeklinde bir açıklama yaparak İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan kınama

Yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanlığı ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak, gösteriyi kınadı ve olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Sosyal medya üzerinden yaşanan olayları aktarmaya çalışan Altıeylül Belediyesi ise 'Kurumsal değerlerimizle bağdaşmayan bir sahne performansı gerçeklemiştir' dedi. Belediye konu ile ilgili olarak Kültür Müdürlüğü'nde konuyla ilgili olan yetkilinin görevden alındığını ve sahne gösterisin ortaya koyan firma ile ilgili de yaptırımların başlatıldığını açıkladı. Belediyenin sosyal medya hesabından yatığı açıklamanın altında hemen hemen her partiden vatandaşların tepki cümleleri yer aldı.

Öte yandan, Balıkesir'de yaşanan olayın ardından sivil toplum örgütleri de harekete geçti. Bugün Cuma Namazı çıkışında Balıkesir Sivil Toplum Platformu, Balıkesir Aile Platformu ve Eğitime Destek Platformu tarafından 'Çürümeye Dur Diyoruz' sloganı ile yaşanan olayı ve yetkililerini protesto etme amacı ile bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Balıkesir'de Direk Dansı Krizi; Soruşturma ve Protestolar Başladı - Son Dakika

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