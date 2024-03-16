Balıkesir'de düzenlenen geleneksel 'Yeryüzü Sofrası' bu yılda Mekik Sokak'ta kuruldu. Vatandaşlar yeryüzü sofrasına ilgi gösterdi.
Çok sayıda partili ile birlikte vatandaşlarda yeryüzü sofrasında oruç açtı. İftara katılan CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Yemek sonrası bir konuşma yapan Akın; "İl Başkanlığımızın düzenlediği bu sokak iftarında sizlerle olmaktan mutluluk duydum. Hepinizin oruçlarını Allah kabul etsin. İnşallah memleketimizin bereketini arttırmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Ayrımcılık yapmadan kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayarak bir olacağız, beraber olacağız. İnşallah çok güzel bir Balıkesir'de beraber olacağız" dedi.
Etkinliğe CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen, CHP Karesi Belediye Başkan Adayı Mesut Akbıyık, CHP Altıeylül Belediye Başkan Adayı Hakan Şehirli eksi il ve ilçe başkanları yanı sıra çok sayıda partili ile vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › Balıkesir'de Geleneksel Yeryüzü Sofrası Düzenlendi - Son Dakika
Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'ndeki iftar programında Türkler ve Almanlar bir araya geldi. Programa sivil toplum kuruluşları, dernek temsilcileri, diğer dinlerin temsilcileri ve davetliler katıldı. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, ramazan ayının önemine vurgu yaparak, küresel topluma Gazze'deki savaşların sona erdirilmesi ve kriz bölgelerine yardım çağrısında bulundu.
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CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, projelerini tanıttığı bir toplantı düzenledi.
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