Balıkesir haberleri: Ayvalık'ta AK Parti İl Başkanı Başaran'a anlamlı jest - Son Dakika
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Balıkesir haberleri: Ayvalık'ta AK Parti İl Başkanı Başaran'a anlamlı jest

18.10.2022 08:32
Balıkesir haberleri: Ayvalık'ta AK Parti İl Başkanı Başaran'a anlamlı jest

Balıkesir haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Balıkesir'de gerçekleştirdiği mitingin son yıllarda en kalabalık ulusa sesleniş olması nedeniyle AK Parti Balıkesir İl Başkanı il genelindeki teşkilatlarını ziyaret ederek, bu başarıya katkı sağladıkları için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Balıkesir'de gerçekleştirdiği mitingin son yıllarda en kalabalık ulusa sesleniş olması nedeniyle AK Parti Balıkesir İl Başkanı il genelindeki teşkilatlarını ziyaret ederek, bu başarıya katkı sağladıkları için teşekkür etti.

Ekrem Başaran'ın bu çerçevede gerçekleştirdiği ziyaretlerin Ayvalık etabında; AK Parti İlçe Teşkilatı'nın emektarlarından biri olan eski ilçe yöneticilerinden Özgür Mete, Başaran'a; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir mitinginde çekilen bir fotoğrafını hediye etti.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür'ün de hazır bulunduğu ziyaret sırasında, Özgür Mete'nin kendisine yaptığı nazik jest, İl Başkanı Başaran'ı duygulandırdı.

Mete'ye teşekkür eden Başkan Başaran, çerçevelenmiş fotoğrafı evinin en güzel köşesine koyacağını söyledi.

Ekrem Başaran, parti teşkilatlarındaki bütünlüğün kendisini son derece memnun ettiğini ve 2023 seçimlerinde de bu bütünlük ve inancın AK Parti'yi bir kez daha iktidara taşıyacağından hiç kuşkusunun olmadığını söyledi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, AK Parti, Ayvalık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Balıkesir haberleri: Ayvalık'ta AK Parti İl Başkanı Başaran'a anlamlı jest - Son Dakika

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