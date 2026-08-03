Balıkesir Üniversitesi 309 Personel Alacak

Balıkesir Üniversitesi, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 309 sözleşmeli personel alımı yapacak. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, hem personel alımının hem de üniversitelerde görev yapan idari personelin becayiş sürecinin başlamasının Balıkesir için önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Balıkesir'de iş arayan binlerce adayın merakla beklediği personel alımı süreci başladı. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 309 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Aydemir ayrıca, devlet üniversitelerinde görev yapan idari personelin uzun süredir beklediği karşılıklı yer değişikliği (becayiş) uygulamasının da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirildiğini duyurdu.

Balıkesir Üniversitesi'nde 309 Kişiye İstihdam Kapısı

Balıkesir Üniversitesi'nin çeşitli akademik birimleri ile üniversite hastanesinde görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek personel alımı, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacak. Açılan kadrolar arasında 150 hemşire, 115 destek personeli, 17 sağlık teknikeri, 10 büro personeli, 4 teknisyen, 4 şoför, 3 tekniker, 2 mühendis, 2 psikolog, 1 fizyoterapist ve 1 diyetisyen yer alıyor. Özellikle sağlık hizmetleri alanındaki kadroların ağırlıkta olması, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nin personel ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacak.

Başvurular Ağustos Ayında Alınacak

Personel alımı için elektronik başvurular 3 Ağustos 2026 tarihinde başladı ve 17 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek. Başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden tamamlayan adayların, sistemden alacakları başvuru belgesini 21 Ağustos 2026 saat 17' ye kadar Balıkesir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

Yerleştirme sonuçlarının ise 25 Eylül 2026 tarihinde Balıkesir Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden ilan edilecek.