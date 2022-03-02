Balıkesir Valisi Şıldak Bandırma'da Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Balıkesir Valisi Şıldak Bandırma'da Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu

02.03.2022 22:05
Balıkesir Valisi Şıldak Bandırma'da Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Bandırma' da bazı programlar gerçekleştirdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Bandırma' da bazı programlar gerçekleştirdi.

Vali Şıldak programına Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk Kaymakamlıkları ile Nüfus Müdürlüklerinde görevli personele yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programıyla başladı. Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde yapılan hizmet içi eğitim programında personele ilçelerindeki çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Vali Şıldak, vatandaşlara sunulan hizmetlerde devletin güler yüzünün ve sıcaklığının hissettirilmesinin önemine değindi. Vali Şıldak, hizmetlerde kaliteyi ve verimi arttırmak için yapılan eğitimlerle gelişimin hedeflendiğini vurguladı. Vali Şıldak programında Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaretle devam etti. Şıldak, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin'in bulunduğu ziyarette hastanede bulunan vatandaşlar ve sağlık personeliyle bir araya geldi. Onlarla sohbet eden, acil şifalar dileyen Vali Şıldak, vatandaşa ilgili ve güler yüzle hizmet sunan personele teşekkür etti. Vali Hasan Şıldak programının devamında, tarım ve hayvancılık şehri olan Balıkesir'in hayvancılık alanındaki gelişimine katkı sağlayan Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi aldığı Enstitü Müdürü Erdinç Veske'yi ziyaret eden Vali Şıldak yeni projeler geliştiren personele başarı dileklerinde bulundu.

Vali Şıldak Bandırma programı kapsamında Enerjisa Doğalgaz Kombine Çevrim Enerji Santralini ziyaret etti.

Vali Şıldak, üretim ve istihdam sağlama bakımından Balıkesir'in önde gelen ilçeleri arasına yer alan Bandırma'da deniz suyu soğutma sistemi ile yüksek enerji üretim kapasitesine sahip Bandırma Enerjisa Santralinde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Şıldak daha sonra İlçenin işlek caddelerinden Şehit Süleymanbey Caddesi'de esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ile ziyaret ettileri esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Vali Şıldak vatandaşlarla sohbet etti. Bandırma İlçesindeki temaslarına Özel Royal Hastanesini ziyaretle devam eden Vali Şıldak, hastanede tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vatandaşların sağlığına kavuşması için gayret gösteren hastane çalışanlarına başarılar diledi. Vali Şıldak, Bandırma ' da son olarak öğrencilerle buluştu. Bandırma EnerjiSa Fen Lisesi Pansiyonunu ziyaret eden Şıldak, akşam yemeğinde bir araya geldigi öğrencilerle sohbet etti, derslerine düzenli çalışmaları tavsiyelerine bulundu. - BALIKESİR

Balıkesir Valisi Şıldak Bandırma'da Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu
Balıkesir Valisi Şıldak Bandırma'da Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu
Balıkesir Valisi Şıldak Bandırma'da Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu

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Hasan Şıldak, Balıkesir, Araştırma, Enerjisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Balıkesir Valisi Şıldak Bandırma'da Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


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