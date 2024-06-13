Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı ziyaret sırasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü - Son Dakika
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Politika

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı ziyaret sırasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü

CHP Bandırma eski İlçe Başkanı Hüseyin Çeri, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı ziyaret etmek istediği sırada belediye başkanının sekreteriyle sözlü tartışmaya girdi. Tartışma güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle arbedeye dönüştü ve Hüseyin Çeri bir güvenlik görevlisi tarafından yumruklandı.

13.06.2024 15:29
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı ziyaret etmek isteyen CHP Bandırma eski İlçe Başkanı Hüseyin Çeri ve belediye başkanının sekreteri arasında çıkan sözlü tartışma, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle arbedeye dönüştü. Hüseyin Çeri, bir güvenlik görevlisi tarafından yumruklandı.

Edinilen bilgiye göre, CHP Bandırma eski İlçe Başkanı Hüseyin Çeri Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı ziyaret etmek için belediye binasındaki makamına gitti. Hüseyin Çeri'ye Dursun Mirza'yla görüşebilmesi için bir süre beklemesi gerektiği söylendi. Hüseyin Çeri de o sırada müsait olan Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu'nu görmek istedi. Niyazi Yeloğlu'nun odasına doğru ilerleyen Hüseyin Çeri, bu sırada belediye başkanının sekreteri tarafından engellendi. Hüseyin Çeri'ye bekleme salonunda beklemesi gerektiği, belediye başkanı ve yardımcılarının odasının yer aldığı koridora girmenin yasaklandığı ifade edildi. Hüseyin Çeri de Niyazi Yeloğlu'nun müsait olduğunu ve onunla görüşmek istediğini belirtti. Bunun üzerine sekreter ve Hüseyin Çeri sözlü olarak tartışmaya başladı.

Hüseyin Çeri, "Sizi biz seçtik, siz kimi kimle görüştürmüyorsunuz?" diye sitem etti. Sözlü tartışmanın şiddeti artınca araya güvenlik görevlileri girdi. Orantısız güç kullanan güvenlik görevlilerinden biri Hüseyin Çeri'ye yumruk attı. Daha sonra kendisinin darp edildiği için polis çağıracağını söyleyen Hüseyin Çeri, güvenlik görevlileri eşliğinde belediye binasından çıkartıldı.

Yaşananların ardından Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Hüseyin Çeri'yi arayarak makamına davet etti. Dursun Mirza ve Hüseyin Çeri bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hüseyin Çeri arkadaşımız ziyaretimize geldi. Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ederim," şeklinde paylaşımda bulundu. Ancak Hüseyin Çeri'nin darp edilmesi hakkında bir açıklama yapılmadı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı ziyaret sırasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı ziyaret sırasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü - Son Dakika
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