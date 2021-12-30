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Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, " Bir Köpeğin yaptığı, tüm sokak dostlarımıza fatura edilemez" - Son Dakika

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, " Bir Köpeğin yaptığı, tüm sokak dostlarımıza fatura edilemez"

30.12.2021 11:22
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, " Bir Köpeğin yaptığı, tüm sokak dostlarımıza fatura edilemez"

Balıkesir'in Bandırma İlçesi Belediye Başkanı Tolga Tosun, bir köpeğin insana verdiği zarardan tüm sokak hayvanlarına maal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesi Belediye Başkanı Tolga Tosun, bir köpeğin insana verdiği zarardan tüm sokak hayvanlarına maal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bandırma Belediyesi olarak yıl boyunca 28 ton manganın sokak hayvanlarına ulaştırıldığını ve 109 hayvanında sahiplendirildiğini açıklayan Belediye Başkanı Tosun, " Bir insanın başka bir canlıya verdiği zarar, işlediği suç nasıl ki bütün insanlara yüklenemiyorsa, bir köpeğin yaptığı da tüm sokak dostlarımıza fatura edilemez. Şehirler, orada yaşayan insanların uygarlık seviyesini gösterir. Şehrin sokaklarında yaşayan hayvanlar da o şehrin sakinidir. Bandırma Belediyesi olarak her mahalle ve sokağımızda yaşayan minik dostlarımız için tüm imkanlarıyla fark yaratmaya çalışıyoruz. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda belirtilen yetki ile sahipsiz hayvanların imdadına koşan Belediyemiz vatandaşlardan da güçlü destek geliyor. Sokaklarında yaşayan kedilerin, köpeklerin beslenmesi dışında sağlıklarıyla da ilgilenen vatandaşlar, bunun bir yük değil tam tersine şehrin zenginliği olduğunu söylüyorlar. Zaman zaman gelen şikayetleri göz ardı etmeyen Belediyemiz, şikayetin olduğu bölgede derhal bir araştırma yapıyor. Kontrol küpesi olmayan, agresif, hasta, yaralı ya da çok yaşlı olan hayvanlar dikkatli bir çalışma ile toplanarak, Bandırma Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evinde gözlem altına alınıyor. Burada titiz bir kayıt çalışması ile kısırlaştırma dahil tüm tedavileri, aşıları yapılıyor ve kontrol küpeleri takılıyor. Agresif ve sokakta yaşamaya elverişli olamayacak kadar yaşlı olanlar barınakta özel alanda tutuluyor. Bunun dışındaki tüm sağlıklı ve sosyal hayvanlar 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna ve aynı şehri, doğayı paylaşanların dostluğuna uygun şekilde yaşadıkları sokaklara ve alanlara bırakılıyor. Bandırma Belediyesi olarak 2021 yılı boyunca, toplam; 476 kısırlaştırma operasyonu, 3.701 tedavi ve özel ameliyat gerçekleştirmiş, 1.293 aşı (kuduz, parazit vs.) uygulaması yapmış. Tüm yıl boyunca yaklaşık 28 ton mama sokak hayvanlarına ulaştırılırken, 109 dostumuz da sahiplendirilerek yeni aileleriyle buluşmuş. Sizler de satın almayarak sahiplenirseniz önemli ölçüde destek olmuş olursunuz. Medyada bazen, sokak köpekleri tarafından zarar görmüş olan insanların olduğu haberler hepimizi üzüyor. Bir insanın başka bir canlıya verdiği zarar, işlediği suç nasıl ki bütün insanlara yüklenemiyorsa, bir köpeğin yaptığı da tüm sokak dostlarımıza fatura edilemez. Çoğu uysal ve çevresiyle oldukça sosyal olan sokak hayvanları için lütfen siz de yardımcı olunuz. Her canlı eşit doğar ve yaşama hakkına sahiptir. Biz insanlar da tüm doğanın efendisi değil sadece bir parçasıyız" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bir Köpeğin yaptığı, tüm sokak dostlarımıza fatura edilemez

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Bandırma Belediyesi, Tolga Tosun, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, ' Bir Köpeğin yaptığı, tüm sokak dostlarımıza fatura edilemez' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, " Bir Köpeğin yaptığı, tüm sokak dostlarımıza fatura edilemez" - Son Dakika
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