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Bandırma Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Bandırma Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

25.01.2022 14:19
Bandırma Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye ekipleri sokak hayvanlarını besledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye ekipleri sokak hayvanlarını besledi.

Her zaman sokak hayvanlarına yardımcı olduklarını ve olacaklarını belirten Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Kar yağışından etkilenen sokaklarda yaşayan dostlarımızı unutmadık. Yiyecek bulamayan dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için ilçenin muhtelif noktalarına mama bıraktık. Şehir içinde ve dışındaki besleme noktalarına günlük periyotlarla bol miktarda mama bırakılıyor. Ekiplerimiz tarafından düzenli şekilde takipleri yapılan mama dağıtımının özellikle bugünlerde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Sokaklarda yaşayan dostlarımızın bu soğuk kış günlerini atlatabilmeleri için ekiplerimizin mama dağıtım çalışmaları kar yağışı süresince devam edecek" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Bandırma Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Bandırma Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

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Tolga Tosun, Balıkesir, kar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bandırma Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


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