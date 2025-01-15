Bandırma Belediyesi ve Genel-İş Sendikası Arasında Toplu Sözleşme Görüşmesi

Politika

Bandırma Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında, kadrolu işçilerin hakları ve çalışma şartlarını iyileştirmek hedefiyle toplu sözleşme görüşmesi gerçekleşti.

Toplantıya, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu, Genel-İş Sendikası Şube Başkanı Hüseyin Ovalı, Şube Sekreteri Serkan Ünlü ve Sendika Baştemsilcisi Nilay Türkmen katıldı. Görüşmede, işçilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve çalışma şartlarını iyileştirmek için önemli başlıklar ele alındı. Taraflar, işçilerin refahı ve haklarının korunması adına atılacak adımları değerlendirdi.

Bandırma Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Belediyemiz ile Genel-İş Sendikası arasında kadrolu işçilerimizin haklarını ve çalışma şartlarını iyileştirmek amacıyla toplu sözleşme görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Başkan Yardımcımız Niyazi Yeloğlu, Genel-İş Sendikası Şube Başkanı Hüseyin Ovalı, Şube Sekreteri Serkan Ünlü ve Sendika Baştemsilcisi Nilay Türkmen'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda, işçilerimizin refahı için önemli konular ele alınmıştır." - BALIKESİR