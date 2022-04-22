Bandırma Belediyesi yol çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Bandırma Belediyesi yol çalışmalarını hızlandırdı

22.04.2022 15:07
Bandırma Belediyesi yol çalışmalarını hızlandırdı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye üst yapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye üst yapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bandırma Belediyesi havaların düzelmesiyle birlikte ilçede yol yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına ağırlık verdi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Tolga Tosun, "Baştan sona yenileme çalışmalarına başladığımız Şehit İlhan Güncan Caddemiz, Bandırmamızın zaman zaman kilitlenen trafiğinde adeta anahtar görevi görüyordu. Bugün, ekiplerimizin yaklaşık 12-13 gündür, oldukça yoğun ve büyük bir hızla sürdürdüğü yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarını incelerken, sevgili hemşerilerimle de sohbet etme fırsatı buldum. Caddemizdeki kaldırım çalışmalarında sona yaklaşan ekiplerimiz, bugün finisher ile asfaltlama çalışmalarına da başladı. Hafta sonunda bitirmeyi planladığımız asfaltlamanın sonunda, caddemizin bir kısmını trafiğe tek yönlü olarak açacağız. Bu geçici düzenleme sayesinde, şu anda daha çok hissedilen trafik sıkışıklığının da önüne geçmiş olacağız. Bölgedeki esnaflarımız ve vatandaşlarımız çalışmalardan gayet memnun olduklarını da ifade edince; yorgunluğumuz azaldı, mutluluğumuz çoğaldı. Şehrimizin cadde ve sokaklarını daha modern ve estetik olması çabalarımızı takdir eden, yaşanabilen olumsuzluklara da sabır gösteren tüm hemşerilerime ve özverili çalışmaları için ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum"şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Bandırma Belediyesi yol çalışmalarını hızlandırdı
Bandırma Belediyesi yol çalışmalarını hızlandırdı
Bandırma Belediyesi yol çalışmalarını hızlandırdı

YORUMLAR
500
Son dakika: Madalyaları aldılar, şehit ailesine koştular Son dakika: Madalyaları aldılar, şehit ailesine koştular Bandırma Belediye Başkanı Tosun, küçük taraftara Bandırmaspor forması hediye etti. Bandırma Belediye Başkanı Tosun, küçük taraftara Bandırmaspor forması hediye etti.

Bandırma Belediyesi, Tolga Tosun, Balıkesir, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bandırma Belediyesi yol çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
14:49 Komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabında 2,5 milyon takipçiye ulaştı!
14:46 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müzik yasağı açıklaması: Dört bakanlık olarak üzerinde çalışıyoruz
14:44 Karadeniz'de belirsiz kuş ölümleri halkı telaşlandırdı: Sahiller ölü kuşlarla doldu
14:37 Beşiktaş'tan atak geldi! Galatasaray'la görüşmeleri devam eden Burak Yılmaz'a şaşırtan telefon
14:32 Rusların ele geçirdiği Mariupol'de direnen taburdan ilk görüntü! Putin'e meydan okudular
14:17 Erdoğan'dan, Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: 3 şehidimiz var, 45 terörist etkisiz hale getirildi
13:32 Seren Serengil'den Hakan Sabancı'ya "dost" tavsiyesi: Şeyma Subaşı'na dikkat et hamile kalmasın
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
13:55 Daha önce 'eskort' demişti, şimdi telefon hacklenme iddiası gündeme geldi: Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin arasında resmen savaş var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 15:16:39. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırma Belediyesi yol çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement