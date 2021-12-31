Bandırma Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Beleediye Başkanlığı eğitime büyük destek veriyor.

Belediyenin Ordu Caddesinde bulunan 3 katlı kullanılmayan binası 161 kişinin barınacağı yurt binası yapılması için çalışmalara başlandı. Donanımlı ve yüksek kapasiteli yurt binasının kısa zamanda bitirilerek öğrencilerin hizmetine sunulacağını belirten Belediye Başkanı Tolga Tosun, " Her geçen yıl üniversite eğitimi için Bandırmamızı tercih eden gençlerimizin sayısı artıyor. Bu artış yurt ve barınma konusunda çözüme odaklı adımlar atılmasını da mecbur kılıyor. Bandıma Belediyesi olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da öncü olmak istiyoruz. Talepleri istendiği gibi karşılayamayan Belediyemize ait; 32 kişilik kapasitesi olan yurt binasını yıkarak, yerine çok daha donanımlı ve yüksek kapasiteli bir yurt binası yapıyoruz. Üniversite öğrencilerinin tüm ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan yeni proje; 3 engelli öğrenciye özel odaların da olduğu yatakhaneler ve özel alanlarıyla toplamda 161 kişilik olacak. Yapım çalışmalarını en kısa sürede tamamlayıp üniversite öğrencilerimize hizmet verir hale getireceğiz "diye konuştu. - BALIKESİR