Bandırma Belediyesinden Kadın El Emeği Festivali - Son Dakika
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Bandırma Belediyesinden Kadın El Emeği Festivali

02.03.2022 17:16
Bandırma Belediyesinden Kadın El Emeği Festivali

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 8 Martta başlayıp, 13 Martta sona erecek Kadın El Emeği Festivali düzenleyecek.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 8 Martta başlayıp, 13 Martta sona erecek Kadın El Emeği Festivali düzenleyecek.

El emeği ile evlerinde ürettikleri ürünleri satarak, ekonomik özgürlüklerini sağlamak ve aile bütçesine katkı yapmak isteyen kadınlara Bandırma Belediyesi de destek olmaya devam ediyor. Bandırma Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 13 Mart'a kadar sürecek olan; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri bildiğiniz gibi 1 Mart Salı günü başladı. Emeğiyle var olan, üreten kadınlar düzenledikleri alışveriş festivali ile etkinliklerde yer alacaklar. Yer tespiti ve kurulum düzeni amacıyla, Kadın El Emeği Festivali satış stantları kura çekilişi, bugün Bandırma Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Festivalde gıda ve el işi gibi, birbirinden farklı kategoride 144 stant açılması planlanıyor. Kadın El Emeği Festivali, 8 Mart Salı saat 14: 00'te yapılacak törenle açılacak ve 13 Mart'a dek ziyaretçilerini ağırlayacak. - BALIKESİR

Bandırma Belediyesinden Kadın El Emeği Festivali

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Bandırma Belediyesi, Balıkesir, Salı, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bandırma Belediyesinden Kadın El Emeği Festivali - Son Dakika


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