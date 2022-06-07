Bandırma haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bandırma haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

07.06.2022 22:52
Bandırma haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısını gerçekleşti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısını gerçekleşti.

Bandırma Belediyesi haziran ayının ilk haftasında yapmakla yükümlü olduğu, belediye meclis toplantısını meclis salonunda gerçekleştirdi.

Haziran ayı Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Tolga Tosun başkanlığında gerçekleşti. Haziran ayı meclis toplantısında 9 gündem maddesi ve 8 gelen evrak ile 17 maddelik gündemlik meclis toplantısını gerçekleştirdi. İlk olarak Belediye Başkanı Tolga Tosun tarafından belediye son bir aylık çalışmalarının yer aldığı sunum gerçekleşti. Sunumun ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gelen evraklar arasında, son günlerde gelen zamlarla birlikte, ihtiyaç sahipleri için pişirilen yemekler için gerekli ödeneklerin olamaması nedeniyle bütçeler arası aktarım yapılması için temmuz ayı içerisinde yeniden ihale yapılması ve temmuz ayı içerisinde de ek bütçe planlanması gündeme alındı. Müdürlüklerden gelen gündem maddeleri tek tek görüşülmesinin ardından haziran ayı meclis toplantısı tamamlandı. Temmuz ayı meclis toplantısı 4 Temmuz saat 19.00'da gerçekleştirilmek üzere karar alındı. - BALIKESİR

Bandırma haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi
Bandırma haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi
Bandırma haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi
Bandırma haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

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Kaynak: İHA

Bandırma Belediyesi, Tolga Tosun, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bandırma haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

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