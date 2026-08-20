Bangladeş'in Yeni Cumhurbaşkanı Alamgir - Son Dakika
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Bangladeş'in Yeni Cumhurbaşkanı Alamgir

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Eski Cumhurbaşkanı Şahabuddin'in istifası sonrası Mirza Fakhrul İslam Alamgir, Bangladeş'in yeni cumhurbaşkanı oldu.

Bangladeş'te eski Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin'in istifasının ardından parlamentoda düzenlenen seçimle Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) eski Genel Sekreteri Mirza Fakhrul İslam Alamgir ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Bangladeş'te milletvekilleri, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz ay görevinden istifa eden Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin'in yerine geçecek ismi belirledi. Parlamentoda yapılan oylamada, Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) eski Genel Sekreteri Mirza Fakhrul İslam Alamgir, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Alamgir, oylamada Liberal Demokrat Parti Başkanı ve emekli albay Oli Ahmed ile yarıştı. Bangladeş Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 78 yaşındaki Alamgir 88'e karşı 255 oyla rakibini geride bıraktı. Alamgir'in yarın akşam düzenlenecek törenle yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Alamgir'in görev geçmişi

BNP'nin en uzun süre görev yapan yöneticilerinden biri olan Alamgir, 2016 yılından cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar partinin genel sekreterliğini yürüttü. Siyasi kariyeri boyunca çeşitli bakanlık görevlerinde bulunan Alamgir, cumhurbaşkanlığına aday gösterilmeden önce son olarak 12 Şubat'taki seçimlerin ardından başbakanlık görevine gelen Tarık Rahman'ın kabinesinde Yerel Yönetim, Kırsal Kalkınma ve Kooperatifler Bakanı olarak görev yaptı.

Dakka Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi alan Alamgir'in, siyasi kariyerine başlamadan önce öğretmenlik yaptığı biliniyor.

Temmuz 2024 yılında patlak veren öğrenci gösterileri ardından istifa ederek ülkeden kaçan eski Başbakan Şeyh Hasina döneminde muhalefetin önde gelen isimlerinden biri olarak öne çıkan Alamgir, bu süreçte çok sayıda kez gözaltına alınmış ve hakkında çeşitli davalar açılmıştı.

Şahabuddin'in istifası

Cumhurbaşkanlığı seçimi, Muhammed Şahabuddin'in beş yıllık görev süresinin sona ermesini beklemeden sağlık sorunlarını gerekçe göstererek geçtiğimiz ay istifa etmesinin ardından gündeme gelmişti. Eski Cumhurbaşkanı Şahabuddin, 2023 yılında eski Başbakan Hasina'nın liderliğindeki Avami Birliği hükümeti döneminde cumhurbaşkanı seçilmişti.

Bangladeş Cumhurbaşkanlığı yetkileri

Bangladeş'te cumhurbaşkanlığı makamının büyük ölçüde sembolik yetkilere sahip olduğu biliniyor. Cumhurbaşkanı, devlet başkanı ve silahlı kuvvetlerin başkomutanı olarak görev yaparken yürütme yetkisi ise başbakan ve kabinede bulunuyor.

BNP, 12 Şubat'ta seçimleri kazanmıştı

BNP ve müttefikleri, 12 Şubat'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından parlamentoda 3'te 2 çoğunluğu elde etmişti. Seçim sonucunda BNP, uzun yıllar süren muhalefet döneminin ardından yeniden iktidara gelirken, partinin lideri Tarık Rahman başbakanlık görevine gelmişti.

Kaynak: İHA

Bangladeş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bangladeş'in Yeni Cumhurbaşkanı Alamgir - Son Dakika

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