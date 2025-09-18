Barış ve Kadınların Rolü Vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Barış ve Kadınların Rolü Vurgulandı

Barış ve Kadınların Rolü Vurgulandı
18.09.2025 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özlem Külahçı Tanaman, barışın ekonomiye katkısının önemini ve kadınların sürece katılımını vurguladı.

Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği Başkanı Özlem Külahçı Tanaman, Türkiye'nin geleceği açısından tarihi bir süreçten geçildiğine dikkati çekerek, "Biz bölgenin kadınları olarak sesleniyoruz, barış ertelenemez. Barış, demokrasinin güçlenmesi, ekonominin yeniden ayağa kalkması ve kadınların toplumsal yaşamda hak ettiği yeri almasıdır. Türkiye'nin ortak geleceği için bu tarihi sorumluluğu hep birlikte omuzlamalıyız" dedi.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna katılan Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği Başkanı Özlem Külahçı Tanaman, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin geleceği açısından tarihi bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Tanaman, "Çatışmalar yıllardır yalnızca siyaseti değil, toplumun sosyal dokusunu, ekonomiyi ve girişimciliği de derinden etkilemiştir. Bu gölgeden en çok zararı iş dünyası ve kadınlar görmüştür. Biz biliyoruz ki barış ertelenemez. Barış sadece silahların susması değil; üretimin, ticaretin, turizmin, tarımın ve yatırımların büyümesidir. Kadınların sürece katılımı hayati önemdedir. Barış kadınsız olmaz. Kadınların siyasette, ekonomide ve karar mekanizmalarında yer almadığı hiçbir barış kalıcı olamaz. Kadın eli değen her süreç daha kapsayıcı, daha kalıcıdır. Biz Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği olarak kadınların bu süreçte aktif rol almasını, görüşlerinin dikkate alınmasını ve karar mekanizmalarında görünür olmasını talep ediyoruz. Çatışmalar yıllardır yatırımları durdurmuş, girişimcileri cesaretsiz bırakmış, gençleri göçe zorlamıştır. Oysa barış ortamı yalnızca bireysel özgürlükleri değil; iş dünyasının dinamizmini de büyütür. Güvenin olduğu yerde yatırım vardır, yatırımın olduğu yerde üretim ve istihdam artar. Bu refah yalnızca bölgemize değil, tüm Türkiye'ye yayılır. Özellikle kadın girişimciler için barış, ekonomik özgürlüğün ve üretimde dayanışmanın kapısını aralayacaktır. Kooperatifçilik gelişecek, yerel ürünler ulusal ve uluslararası pazarlara açılacak, kadın emeği ekonomik hayatın en güçlü teminatı haline gelecektir. Biz bölgenin kadınları olarak sesleniyoruz, barış ertelenemez. Barış, demokrasinin güçlenmesi, ekonominin yeniden ayağa kalkması ve kadınların toplumsal yaşamda hak ettiği yeri almasıdır. Türkiye'nin ortak geleceği için bu tarihi sorumluluğu hep birlikte omuzlamalıyız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika Barış ve Kadınların Rolü Vurgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:44:43. #7.11#
SON DAKİKA: Barış ve Kadınların Rolü Vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.