UlAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Şimdi terörün değil, barışın sesi yükselecek. Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Terörsüz Türkiye' artık hayal değil, ortak irademizle inşa edilen güçlü bir gerçekliğe dönüşüyor. Cumhur İttifakı olarak, bu tarihi süreci samimiyetle ve titizlikle yönetiyoruz. Devlet aklı ve milli birlik şuuru ile bu yeni dönemde enerjimizi çatışmaya değil daha fazla kalkınmaya, büyümeye, yatırıma harcayacağız; kaynaklarımızı daha etkin kullanacağız. Şimdi terörün değil, barışın sesi yükselecek. Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak" ifadelerini kullandı.