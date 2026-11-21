DENİZLİ (İHA) – Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal, göreve seçildikten sonra ilk ziyaretini Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekleştirdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Genel Merkezinde bir araya gelen Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal, "Göreve başlamamızın ardından ilk ziyaretimizi Yeni Parti Genel Başkanımız sayın Özgür Özel'e gerçekleştirdik. Şeniz Başkanımıza yaşatılanlar ile ilgili bilgi aktararak sürecin detaylarını paylaştık. Nazik kabulleri ve destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu makamında ağırlayan Başkan Vekili Bartal, "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'na nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Şeniz Başkanımızın Merkezefendi'miz için ortaya koyduğu emek ve hizmet anlayışıyla Merkezefendi'miz ve Denizli'miz için iş birliği ve dayanışma içerisinde, ortak hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal, kişisel sosyal medya hesabından Antalya'ya nakil edilen Şeniz Doğan'ın mesajını paylaştı. Doğan, kendi el yazısıyla kaleme aldığı mesajında; "Yaptıkları yetmiyormuş gibi şimdi de beni canım oğlumdan, ailemden ayırıyorlar. Antalya Döşemealtı Cezaevine nakil oluyoruz. Görüşmelerimizi engellemeye çalışıyor, savunma hakkımızı kısıtlıyorlar. Allah'a havale ediyorum. Sizleri çok seviyorum, dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.