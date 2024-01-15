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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Uzunöz Mahallesi'nde Halk Buluşması düzenledi - Son Dakika
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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Uzunöz Mahallesi'nde Halk Buluşması düzenledi

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak ve talep/önerileri dinlemek amacıyla başlattığı Halk Buluşmaları'nın ilkini Uzunöz Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Fırıncıoğlu, mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini bizzat yerinde dinledi ve gösterilen ilgi için teşekkür etti.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Uzunöz Mahallesi\'nde Halk Buluşması düzenledi
15.01.2024 - 23:42,
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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, mahallerin sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla başlattığı halk buluşmalarının ilkini Uzunöz Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Başkan Fırıncıoğlu, vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak, talep ve önerileri yerinde dinlemek amacıyla Halk Buluşmaları düzenliyor. Meclis üyeleri ve birim amirleri ile birlikte ilk olarak Uzunöz Mahallesi'ne giden Fırıncıoğlu, yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında mahalleliye bilgi vererek, talep ve önerilerini de dinledi. Fırıncıoğlu, "Vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak, talep ve önerileri yerinde dinlemek için mahallerimizde Halk Buluşmaları düzenliyoruz. Yine bir ilke imza atarak çözüm odaklı hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Mahallelerimizde ki Halk Buluşmalarının ilkini bu akşam Uzunöz Mahallesi'nde gerçekleştirdik. Mahalle sakinlerimizin talep ve şikayetlerini bizzat yerinde dinledik" dedi

Fırıncıoğlu, gösterilen ilgi ve misafirperverlik için de mahalleliye teşekkür etti. - BARTIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Uzunöz Mahallesi'nde Halk Buluşması düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Uzunöz Mahallesi'nde Halk Buluşması düzenledi - Son Dakika
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