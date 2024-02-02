Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, talepleri dikkate alarak planlamalar yapıyor

Politika

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, durum değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "Talepleri dikkate alarak planlamalarımızı yapıyoruz" dedi.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ercüment Özçelik, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Murat Demir ve Belediye Meclis Üyesi Semih Kaptan'ın da hazır bulunduğu toplantıda Belediye çalışmaları değerlendirildi. Program sonrası açıklama yapan Başkan Fırıncıoğlu, "Şehrimize hizmet ederken talep ve önerileri dikkate alarak tüm planlamalarımızı yapıyoruz. Mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz "Halk Buluşmalarının" yanı sıra "Ortak Akıl Buluşmaları" ile de şehrimizdeki STK temsilcileriyle bir araya geliyoruz. Bu kapsamda da son olarak başarılı bir iş hayatının ayrılmaz parçası olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerimiz ile bir araya geldik. Bartın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Tuncay Maden ve oda üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerle Belediye çalışmalarımızı değerlendirdik. Serbest Muhasebeci Mali müşavirlerin karşılaşmış olduğu sorunları, bizlerden beklentilerini ve taleplerini görüştüğümüz değerlendirdiğimiz güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Katılımları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN