Bartın'da İl Yaşlılık Çalıştayı Gerçekleşti

18.08.2025 11:01
Bartın'da düzenlenen çalıştayda yaşlı nüfus oranı ve talepler gündeme geldi.

81 ilde düzenlenen İl Yaşlılık Çalıştayı bugün Bartın'da gerçekleştirildi. Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde düzenlenen İl Yaşlılık Çalıştayı programına katılan Bartın 75.yıl Huzurevi sakinleri Vali Arslan'dan araç isteğinde bulundu.

Huzurevinde kalan Adem Bozkurt isimli vatandaş, "Ben çalıştayı çok seviyorum ama ben sosyal güvenceliyim. Sosyal Güvenceli olarak huzurevimize araç verilmiyor. Ben bunu söylemek için geldim. Biz çalıştaya her türlü destek veririz" diye konuştu. Bartın Valisi Nurtaç Arslan program sonrası huzurevi sakinleri ile görüşerek, taleplerinin çalıştayda raporlanacağını ve daha sonra konuyla ilgileneceğini söyledi.

"Bartın'da yaşlı nüfusu Türkiye ortalamasının üzerinde"

Ağdacı'da gerçekleştirilen İl Yaşlılık Çalıştayı programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz, "TUİK verilerine göre ülkemizin 60 yaş üzeri nüfus ortalaması yüzde 15 civarında iken ilimizde bu ortalama yüzde 23,3 olmuştur. Ülkemizin 65 yaş üzeri nüfus ortalaması yüzde 10,6 iken ilimizde bu rakam 16,5 seviyesine ulaşmıştır" diye konuştu. TÜİK tarafından açıklanan yaşlı nüfusu verilerini açıklayan İl Müdürü Korkmaz son 5 yılda yaşlı nüfusta gözle görülür artış olduğunu kaydetti.

Programda açıklamalarda bulunan Bartın Valisi Nurtaç Aslan ise, "Yaşlı nüfusumuzun ülke ortalamamızın üzerinde bulunması doğurganlık hızında da maalesef Türkiye'deki 81'inci il olmamız bu konuya çok daha önem vermemizi gerektirmektedir bu anlamda da ciddi politikalar oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu.

Programda sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetler Birimi görevlisi Esra Kahraman Bartın'daki yaşlı nüfus hakkında bilgilendirmelerde bulundu. - BARTIN

Kaynak: İHA

07:40
09:09
