Barzani'den Barış Mesajı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Diyarbakır'da Nevruz münasebetiyle düzenlenen etkinliğe gönderdiği kutlama mesajında Türkiye'deki barış sürecini "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Diyarbakır'daki Nevruz etkinliğine kutlama mesajı gönderdi. Mesaj, IKBY Başkanlığı Sözcüsü Dilşat Şehap okundu. Mesajında barış sürecine yönelik atılan adımları takdir eden Barzani, bu girişimlere umut verici ve iyimserlikle baktıklarını belirterek, sürecin ilerlemesi için daha fazla adım atılmasını beklediklerini ifade etti. IKBY'nin barışın tesis edilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurgulayan Barzani, bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı istikrarın sağlanmasının önemine dikkat çekerek Türkiye'de başlatılan barış sürecini "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi. Barzani, Nevruzun özgürlük, yaşam iradesi ve umutların sembolü olduğunu kaydetti. Diyarbakır'daki kutlamaların da kardeşlik ve birlikte yaşam mesajını yansıttığını dile getiren Barzani, Türkiye'de barışın sağlanmasının hem Kürt hem Türk halkı hem de tüm bölge için önemli olduğunu vurgulayarak, "Barış, gelecek nesiller için aydınlık bir geleceğin tek yoludur" ifadelerini kullandı. Mesajında ortak tarih ve coğrafyaya da dikkat çeken Barzani, bölge halklarının kaderinin birbirine bağlı olduğunu belirterek ancak barış ve istikrar ortamında ortak sorunların aşılabileceğini ifade etti. - ERBİL