Barzani'nin Ofisine Saldırıyla İlgili Soruşturma

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisinin hedef alınmasına ilişkin soruşturma komitesi kurulması talimatını verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından Bağdat yönetimi harekete geçti. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin bu sabah Mesrur Barzani'nin özel ofisinin hedef alınmasıyla ilgili soruşturma komitesi kurulması talimatını verdiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu komitenin Erbil'i hedef alan saldırının kaynaklarını ve sorumlularını ortaya çıkarmakla görevlendirildiği kaydedildi. Zeydi ayrıca, soruşturma sonuçlarının en kısa sürede kamuoyuna açıklanması, saldırının tüm ayrıntılarının ve arkasında bulunan tarafların ortaya çıkarılması talimatını verdi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi bugün yaptığı açıklamada, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki ofisinin İran'a ait bir insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurmuştu.