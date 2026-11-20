Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanvekili ve Yeni Parti Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ile Genel Kurulda yaşadıkları tartışmaya ilişkin, "Anayasa ve İçtüzük ne diyorsa onu yaparım. Orada babam da otursa babamla da tartışırım ama orada Yeni Parti sıfatıyla oturmuyor, tarafsız Meclis Başkanvekili sıfatıyla oturuyor. Daha sonra zaten oturuldu, aramızda espriler yaptık, konuştuk. Hiçbir sıkıntı da yok." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fon soruşturması kapsamında gündeme gelen iddialar ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Soruşturma kapsamında eski milletvekilleri, bakan yakınları ve ekonomi bürokratlarının adlarının geçtiğini aktaran Başarır, ortada büyük bir yolsuzluk bulunduğunu söyledi.

Başarır, bunun yanında vatandaşın ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını dile getirerek, bireysel kredi borçlarının yüzde 35,1 arttığını, banka takibindeki borçların ise 1 trilyon lirayı aştığını kaydetti.

Fon soruşturmasında bazı ekonomi bürokratlarının da adının geçtiğini anlatan Başarır, yaşananların birkaç bürokratın görevden alınmasıyla çözülemeyeceğini belirtti.

Başarır, Türkiye'de denetim sorunu bulunduğunu ileri sürerek, "Türkiye'de denetim yapması gereken kurumlar, denetlenmeye, yargılanmaya muhtaç kalmıştır. Eski milletvekillerini, bakan çocuklarını, bakanların yakınlarını bürokrasiye serpiştirirsen böyle olur." diye konuştu.

Türkiye'de yeni bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu savunan Başarır, "Bunu, bu iktidarla, bu anlayışla yapamayız. Seçim, bu ülkede zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Başarır, açıklamalarının ardından, TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl ile yaşadığı tartışmaya dair soruyu cevapladı.

Ortada bir sorun bulunmadığını söyleyen Başarır, benzer tartışmaları TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer TBMM Başkanvekilleri ile yaşadıklarını anlattı.

Başarır, TBMM Başkanvekilinin Divan'da parti kimliğiyle oturmadığını, dolayısıyla bunun bir parti kavgası gibi gösterilmemesi gerektiğini, ortada bir kavga da bulunmadığını söyledi.

Tartışmanın ardından, görüşülen kanun teklifinde oy kullanmadıkları için Genel Kurulu terk ettiklerini söyleyen Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"'Meclis Başkanvekili ile tartıştı', tartışırım. Anayasa ve İçtüzük ne diyorsa onu yaparım. Orada babam da otursa babamla da tartışırım ama orada Yeni Parti sıfatıyla oturmuyor, tarafsız Meclis Başkanvekili sıfatıyla oturuyor. Daha sonra zaten oturuldu, aramızda espriler yaptık, konuştuk. Hiçbir sıkıntı da yok."