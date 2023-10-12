Basın toplantısını yalnızca bir gazeteci takip etti! Eren Erdem'den ''Boş koltuklara hitap etti'' iddiasına yanıt gecikmedi

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in, Meclis'te düzenlediği basın toplantısından dikkat çeken bir kare servis edildi.

SALONDA YALNIZCA BİR GAZETECİ VARDI

Toplantı sırasında salonda yalnız bir gazetecinin bulunduğu görülürken, söz konusu gelişme "Erdem, boş koltuklara hitap etti" ifadesiyle duyuruldu.

EREN ERDEM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bugün yaptığı basın toplantısında boş koltuklara hitap ettiği iddiası üzerine açıklamada bulunan Eren Erdem, "Kurumsal politikamız gereği, gazetecilerin işini kolaylaştırmak için; her basın açıklamasını 'yorumsuz' dökümünü yapar, canlı yayın frekansları verir, sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlar, fotoğraf ve videoyu hızlı bir şekilde bizzat servis ederiz. Gazeteci arkadaşlar genellikle bizi frekans üzerinden uzaktan takip eder, kayıt alır ve haberlerini daha hızlı hazırlarlar. Öte yandan, pandemi döneminden beri; gazetecilerden uzaktan soru alırız. Bunu CHP muhabirleri çok iyi bilir. Bizler onların işini kolaylaştırmak için yaptığımız bu çalışmaların muhabir katılımına etkisine takılmaz, söylediklerimizin doğruluğu ve yaygınlığına bakarız.

"ALGI OPERASYONU TAYFASININ GÜNLÜK ÇALIŞMALARI"

Ayrıca gazeteci arkadaşlarımızın TBMM'yi daha rahat takip etmesi için imkan da sağlamış oluruz. Bugün yaptığımız basın açıklamasının içeriğinden ziyade, CHP'nin çalışma üslubunu bilmez bir tutumla basın açıklamamızın katılımını konu edinmeye çalışanlar olduğunu gördük. 'Acaba Eren Erdem ile ilgili ne tür bir açık buluruz, acaba Kılıçdaroğlu'nu savunduğu için Eren Erdem hakkında nasıl algı operasyonu yaparız' tayfasının günlük, rutin çalışmalarıdır bunlar. Amacımız CHP muhabirlerini salona yığmak, kalabalık görüntüler yaratmak değil; en interaktif yöntemlerle, onların bildiği üzere en pratik çalışmayı yapmaktır" ifadelerini kullandı.