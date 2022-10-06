Başkan Cin'den CHP'li Meclis üyesine tokat gibi cevap: "Sultanların isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Cin'den CHP'li Meclis üyesine tokat gibi cevap: "Sultanların isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz"

06.10.2022 19:29

Pendik'te iki caddeye verilen Sultan Abdulhamit Han ile Sultan Vahdettin isimlerini provokatif bularak tepki gösteren CHP'li Meclis üyesine cevap veren Pendik Belediyesi Ahmet Cin, "Her iki sultan CHP'nin karalamakla yok edemeyeceği, ecdadımızın asil evlatlarıdır.

Pendik'te iki caddeye verilen Sultan Abdulhamit Han ile Sultan Vahdettin isimlerini provokatif bularak tepki gösteren CHP'li Meclis üyesine cevap veren Pendik Belediyesi Ahmet Cin, "Her iki sultan CHP'nin karalamakla yok edemeyeceği, ecdadımızın asil evlatlarıdır. İsimlerini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Pendik Belediyesi bir caddeye Sultan Abdulhamit Han, bir caddeye de Sultan Vahdettin ismini verdi. Belediye Meclisi görüşmelerinde CHP'li Tarık Balyalı bu isimlendirmeleri provokatif bulduklarını ifade ederek tepki gösterdi. Balyalı'nın sözlerine Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medya hesabından cevap verdi.

"İsimlerini yaşatmaya devam edeceğiz"

Pendik Belediyesi Ahmet Cin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Pendik'te bir caddemize Sultan Abdulhamit Han, bir caddemize ise Sultan Vahdettin ismini verdik. Belediye Meclisi görüşmelerinde CHP'li Tarık Balyalı bu isimlendirmeleri provokatif bulduklarını ifade ederek eleştirdi. Bu eleştiriyi, art niyetli ve CHP'nin, tarihimizi karalama teamülünün bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Her iki sultan, CHP'nin karalamakla yok edemeyeceği, ecdadımızın asil evlatlarıdır. İsimlerini yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
AKP'li Pendik Belediyesi, İstanbul'un Kurtuluş Gününde, Bir Caddeye 'Sultan Vahdettin' İsminin Verilmesini Önerdi AKP'li Pendik Belediyesi, İstanbul'un Kurtuluş Gününde, Bir Caddeye 'Sultan Vahdettin' İsminin Verilmesini Önerdi 6'lı masa ortağından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na destek: Bu teklifi ile AK Parti'nin elinden bu argümanı aldı 6'lı masa ortağından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na destek: Bu teklifi ile AK Parti'nin elinden bu argümanı aldı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sultan Vahdettin, Ahmet Cin, Pendik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Cin'den CHP'li Meclis üyesine tokat gibi cevap: 'Sultanların isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:17 İzmir'de mide bulandıran görüntü! Kız öğrenci yurdunun önünde mastürbasyon yaptı
00:31 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 02:02:20. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Cin'den CHP'li Meclis üyesine tokat gibi cevap: "Sultanların isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement