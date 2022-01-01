Üye Girişi
Başkan Akçadurak: "2022 yılında da insan odaklı hizmetlerimiz sürecek" - Son Dakika

Başkan Akçadurak: "2022 yılında da insan odaklı hizmetlerimiz sürecek"

01.01.2022 11:38
Başkan Akçadurak: "2022 yılında da insan odaklı hizmetlerimiz sürecek"

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak yeni yıl mesajı yayınladı.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak yeni yıl mesajı yayınladı.

Başkan Akçadurak mesajında yeni yılın yeni umutlar ile geldiğini belirterek, "Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç, yeni umutlar demektir. Her yeni yıl, canlanan umutların, özlemlerin, beklentilerin, mutlu yarınların habercisidir. Milletçe, üzüntü ve sevinçlerle dolu bir yıla daha veda edip, umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Yeni ve güzel başlangıçların yaşanacağı, sağlık ve mutluluğun hakim olduğu, bereket ve huzur dolu bir yıl geçirilmesi temennisi ile sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyor, 2022 yılının ülkemize, milletimize, bütün insanlığa başta sağlık ve hayırlar getirmesini Yüce Mevla'dan temenni ediyorum" dedi.

2022 yılında da mesai arkadaşlar ile birlikte yürüttüğü insan odaklı hizmet anlayışını sürdürmeye, Gedizlilerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik hizmetlerimizi sürdürmeye hız kesmeden devam edeceklerini belirten Başkan Akçadurak, "Yeni yılda, başta sağlık olmak üzere huzura ve mutluluğa olan umudumuzu tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için çok çalışıp başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek Gediz'in gelişmesi ve kalkınmasını sağlayacak çalışmaları yapmak en önemli hedefimiz olacaktır. İlçemize en iyi hizmeti getirmenin gayret çabası içeresindeyiz. Altyapıdan çevreye, sosyal hizmetlerden kültür ve sanata kadar Gediz'imize yakışır hizmetleri ve projelerimizi hayata geçiriyor, çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2022 yılında da halkımızın bize verdiği emaneti, her şeyden üstün tutarak, büyük titizlikle çalışmalarımızı sürdürmeye var gücümüzle gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılının başta ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesi dileğiyle, tüm hemşerilerimin yeni yılını kutluyor; aileleri, yakınları ve sevdikleriyle birlikte nice güzel yıllara erişmelerini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500

Muharrem Akçadurak, Yeni Yıl, Kütahya, Mevla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Akçadurak: '2022 yılında da insan odaklı hizmetlerimiz sürecek' - Son Dakika


Yeşilçam'ın Afrodit'i karşısındakiyle konuşup ona öpücük attı, sonrası bir hayli ilginç Yeşilçam'ın Afrodit'i karşısındakiyle konuşup ona öpücük attı, sonrası bir hayli ilginç         
11:12
O Ses Türkiye'den Gökçe Bahadır geçti! Sesinden çok derin yırtmacı konuşuldu O Ses Türkiye'den Gökçe Bahadır geçti! Sesinden çok derin yırtmacı konuşuldu         
10:15
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar         
09:59
Yılbaşı eğlencesinde çıkan silahlı kavga, 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Yılbaşı eğlencesinde çıkan silahlı kavga, 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı         
09:35
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü         
01:00
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü         
21:20
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52

Son Dakika Haberleri
01:33 Dindar seçmenin tercihinde büyük değişiklik: Yüzde 10 fikir ayrılığında
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
07:25 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 11:45:07. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Akçadurak: "2022 yılında da insan odaklı hizmetlerimiz sürecek" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement