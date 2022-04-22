Başkan Akgün: "Türkiye'yi ileriye taşımak sizlerin milli görevidir" - Son Dakika
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Başkan Akgün: "Türkiye'yi ileriye taşımak sizlerin milli görevidir"

22.04.2022 13:57
Başkan Akgün: "Türkiye'yi ileriye taşımak sizlerin milli görevidir"

Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü ziyaret etti.

Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü ziyaret etti. Makamını Meclis Başkanı Gökçe Selhan Polat'a bırakan Başkan Akgün, " Türkiye'yi daha ileriye taşımak geleceğimiz olan sizlerin milli görevidir" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Gökçe Selhan Polat başkanlığında Meclis Başkan Yardımcıları Beril Engin ve Esila Kara, Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Duru Burnaz, Kültür Komisyon Başkanı Avniha Topdaş, Çevre Komisyon Başkanı Hilal Dalkıran, Gezi Komisyon Başkanı Berat İsmet Düz, Tarım Komisyonu Başkanı İpek Nebile Yapar ve Eğitim Komisyonu Başkanı Ali Emir Arslan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcıları ve daire müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette çocuk meclisi üyelerine başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin görevle ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi.

"Sizinle gurur duyuyoruz"

Makam koltuğuna Meclis Başkanı Gökçe Selhan Polat'ı oturtan Başkan Akgün, bugünün çocuklarının geleceğin Türkiye'sinin teminatı olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti sizin gibi çocuklara ve gençlere sahip olduğu için çok şanslı. Ülkemizi, cumhuriyetimizi geleceğe taşıyacak, çağdaş medeniyetler seviyesine yükseltecek olan da yine sizlersiniz. Hepinizle gurur duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siz çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.

Başkan Akgün çocuk meclisi üyelerine Nutuk ve Çanakkale Savaşı kitabı hediye etti. Çocuk meclisi üyeleri de kendi elleriyle yaptıkları zeytin çekirdeğinden tespih ve taş boyama figürleri Başkan Akgün ve belediye başkan yardımcılarına hediye etti. - İSTANBUL

Başkan Akgün: Türkiye'yi ileriye taşımak sizlerin milli görevidir
Başkan Akgün: Türkiye'yi ileriye taşımak sizlerin milli görevidir
Başkan Akgün: Türkiye'yi ileriye taşımak sizlerin milli görevidir
Başkan Akgün: Türkiye'yi ileriye taşımak sizlerin milli görevidir
Başkan Akgün: Türkiye'yi ileriye taşımak sizlerin milli görevidir
Başkan Akgün: Türkiye'yi ileriye taşımak sizlerin milli görevidir
Başkan Akgün: Türkiye'yi ileriye taşımak sizlerin milli görevidir

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Büyükçekmece, Türkiye, Milli, Çocuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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