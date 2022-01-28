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Başkan Akkaya'dan muhtarlarla değerlendirme ve istişare toplantısı - Son Dakika

Başkan Akkaya'dan muhtarlarla değerlendirme ve istişare toplantısı

28.01.2022 17:00
Başkan Akkaya'dan muhtarlarla değerlendirme ve istişare toplantısı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçedeki tüm mahalle muhtarları ile değerlendirme ve istişare toplantısı düzenledi.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçedeki tüm mahalle muhtarları ile değerlendirme ve istişare toplantısı düzenledi.

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıda konuşan Başkan Akkaya, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Bugün bir araya gelerek 2021 yılına dair yapılanlar ve 2022 yılı beklentilerine dair sizlerin görüşlerini alalım istedik. Taleplerinizi imkanlar elverdiğince belediyemiz bütçesiyle Akşehir Belediyesi yatırımları kapsamında, Büyükşehirimizin KOSKİ ve Fen İşleri alanlarına giren konuları da takip ederek, Bakanlıklar ile ilgili konularda Milletvekilimiz Orhan Erdem'in önderliğinde takip ederek inşallah bu ihtiyaçları ve talepleri gidermeye gayret edeceğiz. Allah şu birlik beraberliğimizi bozmasın. Bakıyoruz dünyada bir çok yer adeta kaynıyor. Afetler ve doğal felaketler ayrı bir konu ama onun dışında, saldırılar, iç savaş, dış savaş gibi birçok ülkede huzursuzluklar var. Pandemi zaten başlı başına iki yıldır dünya devletlerinin ayarını bozdu. Her devlet bu salgından etkilendi. Büyük bir devlet ve milletiz. Büyük bir devlet geleneğimiz var. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir ananemiz var. Allah'ın izniyle bu doğrultuda ve düsturda, devletimiz de milleti için yapması gereken her şeyi yapıyor" dedi.

AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu da yaptığı konuşmada, "Ülkemizde gerçekten güzel şeyler oluyor. Yerli arabamızı yapıyoruz. Yerli aşımızı geliştirdik. İHA- SİHA yerli üretimlerimiz var. Gerçekten bunlar hepimizin gururudur. Şimdi bir ülkenin tam bağımsız olabilmesi için enerji anlamında hiçbir ülkeye yüzde yüz bağımlı olmaması lazım. Bunun içindir ki Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de verdiğimiz mücadele bu yöndedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan muhtarlar, Başkan Akkaya ile istişare ederek, talep ve beklentilerini dile getirdiler. Toplantıya; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, belediye birim müdürleri, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ve Fen İşleri bölge sorumluları ile Akşehir mahalle muhtarları katıldı. - KONYA

Başkan Akkaya'dan muhtarlarla değerlendirme ve istişare toplantısı
Başkan Akkaya'dan muhtarlarla değerlendirme ve istişare toplantısı
Başkan Akkaya'dan muhtarlarla değerlendirme ve istişare toplantısı

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Salih Akkaya, Hisarcık, Akşehir, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Akkaya'dan muhtarlarla değerlendirme ve istişare toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Akkaya'dan muhtarlarla değerlendirme ve istişare toplantısı - Son Dakika
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