Başkan Aktaş: 'Daha da yapacak çok işimiz var'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Demirtaş mahallesi sakinleri tarafından, yağmurlu havaya rağmen büyük coşkuyla karşılandı. Önümüzdeki dönem Osmangazi ve Bursa'daki değişim ve dönüşümü herkesin göreceğini anlatan Başkan Aktaş, yeni dönem yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarına vurgu yaptı.
Bursa'ya dair yeni dönem projelerini açıklayarak daha yaşanabilir bir şehir için hareket eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan ayının ikinci akşamında Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği BUSİAD'ın geleneksel olarak düzenlediği iftar programına katıldı. Teravih namazını Demirtaş Merkez Cami'nde kılan Başkan Alinur Aktaş, namaz çıkışı Demirtaş mahallesi sakinleri tarafından coşkuyla karşılandı. Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da yer aldığı buluşmada, Başkan Aktaş cami bahçesinde toplanan vatandaşlarla hasbihal ederek taleplerini not aldı.
"Daha yapacak çok işimiz var"
Gerçekleşen buluşmada Demirtaş mahallesine kazandırılan eserleri anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kültür merkezimiz burada, Kırantepe Mesire Alanı 15 senedir el atılmıyordu tamamlandı Allah'a şükürler olsun. Otoban bağlantısı olsun diyorduk Organize Sanayi Bölgesi'nden tamamlandı. Allah'ın izniyle ve Sakarya mahallesinde de dere ıslahını bitirdik" dedi.
Tüm alt yapıların ve tüm içme suyu hatlarının yenilendiğini de belirten Başkan Aktaş, "Demirtaş Mesire Alanı 25 senedir atıl vaziyetteydi onu da tamamladık, bitirdik. Mevcut stadyumumuz da 16 sene sonra Demirtaşlı gençlerimiz rahat sporlarını yapabilsinler diye başlattığımız çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Hemen yanı başında spor tesislerini tamamladık. 12 yıl sonra halı sahamızı da kazandırmış olduk. Daha da yapacak çok işimiz var" diye ifade etti.
Tüm vatandaşlara Ramazan ayının mübarek olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yağışlı havaya rağmen yapılan coşkulu karşılama için teşekkürlerini sundu. Demirtaş mahallesi sakinleri ile gerçekleştirilen buluşmanın ardından meclis üyesi Ali Tülek'in seçim ofisi açılışına katılan Başkan Aktaş, beraberindeki isimler ve davetlilerle hasbihalde bulundu. - BURSA
Son Dakika › Politika › Başkan Aktaş, 'Daha da yapacak çok işimiz var' - Son Dakika
KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, yeni dönem Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, iktidarın gerilim, şiddet ve çatışma ile sürdüğünü, uluslararası sermayeye alan açtığını, hukuk ve insan haklarını yok saydığını belirtti. Karagöz ayrıca, deprem bölgesinde yaşanan sorunlara ve altın madeni faciasına da değindi ve KESK'in kamu emekçisi ve emeklisi için mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a Adalet Bakanlığı talimatıyla görüş için odadan her çıkış ve girişinde üst araması yapılmaya başlandığı iddia edildi. Avukatların verdiği bilgiye göre kameraların önünde ayakkabılarını çıkarması istenen Demirtaş'ın bu uygulamayı "zorbalık" olarak yorumladığı ve bundan böyle aile, avukat ve milletvekili görüşlerine çıkmama kararı aldığı ifade edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Aralık 2023'te Türkiye'de düzenlenen Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nin bir sonraki toplantısı aynı formatla yarın Bağdat'ta yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi ve Bursa'daki değişim ve dönüşümü anlattı ve kentsel dönüşüm çalışmalarına vurgu yaptı. Yeni dönem projelerini açıklayan Başkan Aktaş, Demirtaş mahallesi sakinleriyle buluştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yerel seçimlerde 1149 seçim çevresinde büyükşehir belediye başkanı, il, ilçe ve belde belediye başkanı adayı gösterdiklerini söyledi. Zeybek, Türkiye'deki 11 büyükşehir sayısını 15'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, CHP'nin Karadeniz bölgesinde önemli bir başarı elde edeceğini ve ilçe belediyelerinin sayısını artırmak istediklerini belirtti.
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Kayıboyu Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Yaman, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı ve mahallelilerin talep ve önerilerini dinledi. Ziyarette Yaman'a AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım ve partililer eşlik etti.
Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, Duraliler Mahalle sakinleriyle iftar programında bir araya geldi. Sümer, yeni dönemde sosyal belediyeciliğe ağırlık vereceklerinin altını çizerek, 'Dar gelirli vatandaşlarımızı düşünmezsek olmaz. Duraliler'i düşünmezsek olmaz. Tüm bireylerin erişebileceği bir Kepez olmazsa olmaz' dedi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik denetim ve şok uygulamalar aralıksız devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 21 kahvehane/kıraathane, 11 kafe, 26 çay ocağı, 7 oyun salonu ve 5 otopark kontrol edilmiş, 2 bin 249 şahıs sorgulanırken 4 aranan şahıs yakalanmıştır. Ayrıca, uygulamalarda 10 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 4 tüfek, 7 adet kesici ve delici alet, 14 adet şarjör, 222 adet tabanca ve av tüfeği fişeği, 75 adet sentetik ecza maddesi, 1,49 gram metamfetamin maddesi, 1 gram esrar maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Uygulamada ayrıca 589 araç kontrol edilmiş ve 3 araç sürücüsüne 37 bin 540 TL idari para cezası uygulanmıştır.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek, çalışan ve yöneticilerle buluştu. Hatipoğlu, işçilerle de bir araya gelip yerel yönetimlere olan taleplerini dinledi ve çevre yolu, tramvay ulaşımı ve trafik şikayetlerinin çözümü hakkında projeler geliştirildiğini ifade etti.
AK Partili Belediye Başkan Adayları Ekrem Başer ve Halil Pekdemir, fabrikaları gezerek hem iş dünyasına hem de çalışan kesime güvence veriyor.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Kınık ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak, İzmir'e daha fazla hizmet etme vaktinin geldiğini belirtti. Dağ, 1 Nisan günü kaybedeni olmayan, 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin tamamının kazandığı güzel bir hikayeyi hep birlikte yazacaklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?