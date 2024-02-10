Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: \'Bu tarihi mitinge bizlerle birlikte şahitlik ettiniz\'

Zonguldak'ta düzenlenen mitingde konuşan Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Bu tarihi mitinge bizlerle birlikte şahitlik ettiniz" dedi.
Zonguldak Belediye Başkanı ve Başkan Ömer Selim Alan, "Heyecanlıyım. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile hasret bitiyor. Miting alanımız değişti. Zonguldak değişti, bizler de değiştik. Hep birlikte yeni Zonguldak diyerek sizlerle beraber yola çıktık. Gayret gösterdik. Yapılamaz, aşılamaz denilen şeyleri aştık ve yaptık. Hükümetimizin gücünü iktidarımızın gücünü Zonguldak'a taşıdık. 2024 için tekrar seçimi rekor oyla almaya hazır mıyız? 2019'da yine sizlere güvenerek Cumhurbaşkanımıza söz vermiştim. Zonguldak'ı haritada sarı göreceksiniz dedim. Cumhurbaşkanımıza yine sizlere memleketime güvenerek bir söz verdim. En az yüzde 60'la rekor oyla Zonguldak'ı alacağız dedim. Uzunmehmet Camii'nin görüntüleri, Elmaspark'ı, sahil projesi, yollar yaptık. Bize düşen çalışmaktır. Kadınlarımıza minnettarım. En çok yine kadınlarımıza güveniyorum. Gençlerimiz sizlere güveniyoruz" dedi. - ZONGULDAK
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
Son Dakika › Politika › Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: 'Bu tarihi mitinge bizlerle birlikte şahitlik ettiniz' - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?