Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: 'Bu tarihi mitinge bizlerle birlikte şahitlik ettiniz' - Son Dakika
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Politika

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: 'Bu tarihi mitinge bizlerle birlikte şahitlik ettiniz'

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: \'Bu tarihi mitinge bizlerle birlikte şahitlik ettiniz\'

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak'ta düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, heyecanlı olduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hasretlerinin sona ereceğini belirtti. Alan, Zonguldak'ın değiştiğini ve hükümetin gücünü şehre taşıdıklarını ifade ederek, 2024 seçimlerinde rekor oyla tekrar seçilmeye hazır olduklarını söyledi.

10.02.2024 14:24  Güncelleme: 14:27
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Zonguldak'ta düzenlenen mitingde konuşan Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Bu tarihi mitinge bizlerle birlikte şahitlik ettiniz" dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı ve Başkan Ömer Selim Alan, "Heyecanlıyım. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile hasret bitiyor. Miting alanımız değişti. Zonguldak değişti, bizler de değiştik. Hep birlikte yeni Zonguldak diyerek sizlerle beraber yola çıktık. Gayret gösterdik. Yapılamaz, aşılamaz denilen şeyleri aştık ve yaptık. Hükümetimizin gücünü iktidarımızın gücünü Zonguldak'a taşıdık. 2024 için tekrar seçimi rekor oyla almaya hazır mıyız? 2019'da yine sizlere güvenerek Cumhurbaşkanımıza söz vermiştim. Zonguldak'ı haritada sarı göreceksiniz dedim. Cumhurbaşkanımıza yine sizlere memleketime güvenerek bir söz verdim. En az yüzde 60'la rekor oyla Zonguldak'ı alacağız dedim. Uzunmehmet Camii'nin görüntüleri, Elmaspark'ı, sahil projesi, yollar yaptık. Bize düşen çalışmaktır. Kadınlarımıza minnettarım. En çok yine kadınlarımıza güveniyorum. Gençlerimiz sizlere güveniyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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