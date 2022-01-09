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Başkan Altay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Başkan Altay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

09.01.2022 12:57
Başkan Altay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, başta Konya'da görev yapan medya mensupları olmak üzere; kameramanından fotoğrafçısına, muhabirinden editörüne kadar tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, başta Konya'da görev yapan medya mensupları olmak üzere; kameramanından fotoğrafçısına, muhabirinden editörüne kadar tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Gazetecilik mesleği, vatandaşların haber alma haklarının ve hürriyetlerinin sağlanması adına icra edilen en saygın meslekler arasındadır. Halkımızın doğru haberlere en kısa sürede ulaşmalarını sağlayan gazetecilerimiz, aynı zamanda çok sesli, şeffaf ve demokratik toplum anlayışımızın en önemli unsurlarındandır. Her dönemde kendini yenileyebilen, çağın gereklerine uygun bir şekilde hareket eden ve kamuoyunu bilgilendirirken milli ve manevi değerleri hassasiyetle gözeten gazetecilerimiz, oldukça önemli ve bir o kadar da zor bir vazifeyi yerine getirmektedir. Medya sektörünün gelişen teknoloji ile birlikte köklü bir dönüşüm geçirmesi, bilginin yayılma hızını oldukça ileri bir seviyeye taşıdı. Bu durum önemli avantajlar sağladığı gibi, yanlış haberlerin geniş kitlelere kolaylıkla yayılması tehlikesini de ortaya çıkardı. Bu büyük dönüşüm, bilgi kirliliği ile dijital mecralarda mücadele etme hususunda gazetecilerimize yeni bir misyon yükledi. Yanlış bilgilerin ve bilgi kirliliğinin toplumumuzda neden olduğu olumsuz etkilerin bilincinde olan gazetecilerimiz, günümüzde haberleri yalnızca hızlı ve doğru bir şekilde aktarmakla yetinmiyor, aynı zamanda yalan yanlış haberlere karşı da büyük bir savaş veriyor. Bütün bunların yanında ülkemizin ve toplumumuzun yaşadığı her türlü olağanüstü durumda etkili bir koordinasyon ve bilgi akışı sağlanması adına da büyük bir sorumluluğu yerine getiriyorlar. Tüm bu vazifeleri her koşulda gerçekleştiren, başta Konya'mızda görev yapan medya mensuplarımız olmak üzere; kameramanından fotoğrafçısına, muhabirinden editörüne kadar tüm gazetecilerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, bu günün tüm gazetecilerimizin meslek hayatında yeni başarılara ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Başkan Altay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

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Uğur İbrahim Altay, Gazeteciler Günü, Konya, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Altay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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