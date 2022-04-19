Başkan Altay'dan Genç Kültür Kart üyelerine Ramazan sürprizi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç Kültür Kart üyesi öğrencilere Ramazan ayına özel bir sürpriz yaptı. Başkan Altay, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Genç Kültür Kart üyesi tüm öğrencilerimizin cüzdanlarına puanlar yükleyerek bu aya özel bir destekte bulunuyoruz. Öğrencilerimiz güle güle kullansın" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin üniversiteli gençlere yönelik projelerinden olan Genç Kültür Kart üyelerine Ramazan ayı dolayısıyla özel hediye veriliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç Kültür Kart sosyalleşme programına üye olan öğrencilere özel iftar hediyesi çalışması başlattıklarını belirterek, programa katılan öğrencilerin cüzdanlarına puanlar yüklendiğini söyledi. Gençler için yaptıkları hiçbir hizmetin boşa gitmediğini ifade eden Başkan Altay, "Genç Kültür Kart ile gençlerimiz katıldıkları sosyal sorumluluk faaliyetlerinden puanlar kazanırken bu puanları gıda, teknoloji, giyim, eğitim ve spor gibi birçok alanda harcayabilme imkanı buluyor. Ayrıca üyelerimize, sosyal medya adresimiz üzerinden her hafta sinema, konser, tiyatro ve diğer performans gösterilerine biletler hediye ediliyor. Tüm bunlar ile beraber üye gençlerimize Ramazan ayına özel bir iftar hediyesi çalışması başlattık. Bu doğrultuda Genç Kültür Kart üyesi tüm öğrencilerimizin cüzdanlarına puanlar yüklenerek bu aya özel bir desteği de gerçekleştirmiş oluyoruz. Öğrencilerimiz güle güle kullansın" dedi.

Öğrenciler, kartlarına yüklenen 150 lira ile anlaşmalı iş yerlerinden alışveriş yapabilecek. Programa katılmak isteyen öğrenciler www.genckultur.com adresinden ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor. - KONYA