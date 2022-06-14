UCLG Eş Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Akdeniz Kentsel Göç Forumu'nda konuştu

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Tüm halklarımızın sağlığa ve temel hizmetlere eşit imkanlarla ulaşmalarının en büyük öncelik olduğuna, bu çabanın, yönetimin tüm katmanları tarafından üstlenilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

İspanya'nın Sevilla kentinde, UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı kapsamında düzenlenen Akdeniz Kentsel Göç Forumu'nda konuşan Altay, son yılların herkes için olağanüstü ve zorlu geçtiğini, bu durumdan en fazla etkilenenlerin en hassas gruplar olduğunu söyledi.

Yerel yöneticilerin, devletin halka en yakın temsilcileri olarak, salgının etkilerini sokaklarda yakından hissettiğini ifade eden Altay, "Özellikle göçmenler bu güçlükleri en yakından hisseden grupların başında geldi." diye konuştu.

Altay, göçten en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen UCLG-MEWA (Ortadoğu ve Batı Asya) bölgesinin, uluslararası camiadan yeterince destek alamadığına dikkati çekti.

Göç olgusunun herkes adına doğru bir şekilde yönetilmesi için, yerel yönetimlerin devletler ve paydaşlara ihtiyacı olduğu kadar, onların da yerel yönetimlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

"Tüm halklarımızın sağlığa ve temel hizmetlere eşit imkanlarla ulaşmalarının en büyük öncelik olduğuna, bu çabanın, yönetimin tüm katmanları tarafından üstlenilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda karar alma şeklini değiştirmenin ve toplumlarımızı karar alma süreçlerinin merkezine koymanın zamanı çoktan geldi."