Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Hüyük ilçesine bağlı mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Hüyük ilçesine bağlı mahalleleri ziyaret etti

02.06.2022 11:40
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Hüyük ilçesine bağlı mahalleleri ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hüyük ilçesine bağlı mahallerde vatandaşlarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hüyük ilçesine bağlı mahallerde vatandaşlarla buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan ve MHP Hüyük İlçe Başkanı Şerafettin Açıkgöz ile ilçeye bağlı Çamlıca, Selki, Köşk, İmrenler, Burunsuz, Mutlu, İlmen, Çavuş, Göçeri ve Kıreli mahallelerini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, ilçe ziyaretlerinde bir yandan belediye hizmetlerini yerinde görme imkanı bulduklarını bir yandan da vatandaşlarla hasbihal ettiklerini vurguladı.

Altay, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artırılmasıyla ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekti.

Tarımsal desteklemelerin sürdüğünü aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Hüyük bu manada çilek konusunda markalaştı. Şimdi aspirle ilgili bir deneme yapıyoruz. Özellikle susuz tarım ve yağlı bitki konusunda aspir çok önemli bir girdi. Bu bölgede de 13 ton aspir tohumu dağıtarak bir deneme gerçekleştiriyoruz. İnşallah Hüyük'te özellikle susuz alanlarda aspirle ilgili bir çalışmayı da hayata geçirmiş olacağız. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı alternatif ürünler üretmek konusunda destekliyoruz. Güneysınır'da lavanta, Hüyük'te çilek, aspir deniyoruz. Ayrıca tıbbi aromatik bitkilerle ilgili de çalışmalarımız var. Bunlar tamamlandığında vatandaşlarımız bulunduğu yerde daha çok gelir elde etmiş olacak."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Hüyük ilçesine bağlı mahalleleri ziyaret etti
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Hüyük ilçesine bağlı mahalleleri ziyaret etti
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Hüyük ilçesine bağlı mahalleleri ziyaret etti
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Hüyük ilçesine bağlı mahalleleri ziyaret etti
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Hüyük ilçesine bağlı mahalleleri ziyaret etti

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Kaynak: AA

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