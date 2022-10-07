Başkan Altınsoy: "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır"

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Cumhurbaşkanımızın bayraktarlığını yaptığı bu belediyecilik anlayışını ilimizde hayata geçiren Aksaray Belediyemizi ve tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.

Salihler diyarı Aksaray'a kazandırdığı ve kazandıracağı projeler ile vizyon projelerin baş mimarı olan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve ekibini tebrik eden İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Dünya liderimizin İstanbul'dan meşalesini yaktığı yeni belediyecilik anlayışı ile hem ülkemiz hem de şehrimizin çehresi değişmiştir. Belediye Başkanımız Evren Dinçer'in şehrimize görsel güzellik kazandırmak amacı ile hayata geçirdiği enerji tasarruflu dekoratif aydınlatma çalışmaları, peyzaj çalışmaları, yeni nesil trafik ışıkları, tarihi binaların aydınlatılması, ay yıldızlı aydınlatmalar ve şehir giriş çıkışlarının aydınlatılması gibi çalışmalarla Aksaray'ımıza prestij kazandırmıştır" dedi.

Aksaray Belediyesinin çevre konusunda da örnek çalışmalara imza atmasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Başkan Altınsoy, "Park ve bahçeler başta olmak üzere birçok bölgede 3.5 yılda 100 binden fazla yetişmiş ağacı diken Aksaray Belediyemiz fidanları kendi seralarında yetiştirmesi de diğer belediyelere de ilham kaynağı olmuştur" diye konuştu.

Aksaray Belediyesinin altyapı çalışmalarına da değinen Altınsoy, "Altyapı olmadan üstyapının herhangi bir önemi olmaz. Bir şehir için en temel meselelerden birisi olan altyapı zor, meşakkatli, maliyetli, destek ve sabır işidir. Belediyemizde üzerine düşeni yapmış, şehrimizin en az 30 yıllık belki de 50 yıllık altyapı sorununu toprağa gömmüştür. 180 kilometre içme suyu şebeke hattı, 80 kilometre asbest boru değişimi, 39 kilometre kanalizasyon hattı, 20 kilometre yağmur suyu hattı yapıldı. Her zaman dediğimiz gibi yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Belediye Başkanımız Dr. Evren Dinçer'e, ekibine ve tüm belediye başkanlarımıza halkımıza yapacakları hizmetlerde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AKSARAY