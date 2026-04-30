Başkan Aras\'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü mesajı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

1 Mayıs'ın emekçilerin tarih boyunca verdiği mücadelenin simgesi olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1 Mayıs; emekçilerin, tarih boyunca verdiği mücadele iradesinin sembolüdür. 1 Mayıs, emeğin kendi gücüyle gerçekleştiği tarihi bir kazanımdır. Bugün şartlar değişmiş görünse de emeğin karşılığının verilmediği, güvencesiz çalışmanın yaygınlaştığı, sendikal haklar üzerindeki baskıların sürdüğü bir tablo devam etmektedir. Milyonlarca insan, artık yalnızca işsiz kalma korkusuyla değil, çalıştığı halde yoksullaşma gerçeğiyle karşı karşıyadır. Emekçiler, emekliler, gençler, kadınlar ve güvencesiz çalışan kesimler için yaşam şartları her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Bu nedenle 1 Mayıs, bugün daha güçlü bir anlam taşımaktadır. Geçmişin kazanımlarını hatırlatan, bugüne ve geleceğe dair ortak bir söz kuran bir gündür. Emekçiler; adil bir vergi sistemi, eşit işe eşit ücret, güvenceli çalışma şartları ve sendikal hakların güçlendirilmesini talep etmektedir. Çocukların güven içinde büyüdüğü, gençlerin gelecek kaygısı taşımadığı, kadınların emeğinin görünür olduğu, savaşsız ve sömürüsüz bir yaşam için meydanları doldurmaktadır. Biz de Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman emeğin yanında duran bir anlayışı esas alıyoruz. Kamusal hizmeti güçlendirirken, bu hizmeti üreten emekçilerin haklarını korumayı, alın terini gözetmeyi ve sosyal adaleti sağlamayı temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Muğla'mızda her hizmet, emekle hayat buluyor. Bu duygu ve düşüncelerle; çalışan, üreten ve değer katan emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; sömürüsüz, eşit ve özgür bir gelecek diliyorum" dedi. - MUĞLA