Başkan Köksal Aras’tan 30 ağustos mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Köksal Aras’tan 30 ağustos mesajı

Başkan Köksal Aras’tan 30 ağustos mesajı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'e, demokrasiye ve halk iradesine her şartta sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, büyüt zaferin 104'üncü yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in bizlere çok açık bir sorumluluk bıraktığını açıkladı.

Menteşe Belediye Başkanı Köksal Aras, "Bugün, bir milletin yalnızca topraklarını değil; onurunu, iradesini ve geleceğini de savunarak kazandığı büyük zaferin 104. yıl dönümünü kutluyoruz. 30 Ağustos; umutsuzluğa karşı cesaretin, esarete karşı bağımsızlığın, dayatmalara karşı millet iradesinin zaferidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer, bizlere çok açık bir sorumluluk bırakmıştır: Cumhuriyet'e, demokrasiye ve halkın iradesine her şartta sahip çıkmak. Bizler de bu emaneti; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, ortak akılla ve adaletle geleceğe taşıyacağız. Bu ülkenin hiçbir evladının kendisini yalnız ve umutsuz hissetmediği; kadınların, gençlerin ve çocukların geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bağımsızlık yalnızca geçmişte kazanılmış bir zafer değil, her kuşağın koruması gereken büyük bir sorumluluktur. Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, Ağustos, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Köksal Aras’tan 30 ağustos mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak 5 değişiklik yolda Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da esnafı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti
ABD Başkanı Trump’a göre Rusya, NATO topraklarına saldırmayacak ABD Başkanı Trump'a göre Rusya, NATO topraklarına saldırmayacak
Nepal’de “İnsanlık bitmiş“ dedirten görüntüler Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
Şahan Gökbakar’dan Dursun Özbek’e olay yaratacak tepki: Ayranınız yok transfer etmeye... Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek'e olay yaratacak tepki: Ayranınız yok transfer etmeye...

19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam dünyasına “ittifak“ çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına "ittifak" çağrısı
18:53
Fidan hoca gözaltına alındı
Fidan hoca gözaltına alındı
18:44
Suriye’de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi’den hastane ziyareti
Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti
18:00
Fed Başkanı Warsh’ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
17:50
Mehmet Akif Ersoy’a tahliye vadedip rüşvet istediler 4 kişi suçüstü yakalandı
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı
17:26
İstanbul’da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 19:49:22. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Köksal Aras’tan 30 ağustos mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement