Başkan Arıkan: "Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmek büyük onur"
Başkan Arıkan: "Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmek büyük onur"

Başkan Arıkan: "Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmek büyük onur"
26.01.2026 12:47  Güncelleme: 12:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ilçe belediye başkanlarıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ilçe belediye başkanlarıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya geldi. Gerçekleşen önemli buluşmada Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan da bulundu.

Aydın'da gerçekleşen buluşma ve sonrasındaki toplu açılış töreni ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Arıkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kez daha bir arada bulunmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle Cumhurbaşkanımızın Sökeli hemşerilerime selam ve sevgilerini iletmek isterim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Söke'ye ve Aydın'a gösterdiği özel ilginin dikkat çekici olduğunu ifade eden Başkan Arıkan, resmi açılışı yapılan 1300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi başta olmak üzere tamamlanan tüm kamu yatırımlarının hayırlı olmasını diledi.

Toplam yatırım bedeli 87,5 milyar lirayı bulan projelerin Aydın'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Arıkan, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu önemli yatırımların hayata geçirilmesinde katkı sunan tüm kişi ve kurumlara gönülden teşekkür ediyorum. Milletimiz için var gücümüzle çalışmaya, şehrimize ve hemşerilerimize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Özlem Çerçioğlu, Yerel Yönetim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Arıkan: 'Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmek büyük onur' - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Arıkan: "Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmek büyük onur" - Son Dakika
