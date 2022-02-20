Üye Girişi
Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Vitra Spor futbolcuları ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Vitra Spor futbolcuları ile bir araya geldi

20.02.2022 10:27
Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Vitra Spor futbolcuları ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bozüyük Vitra Spor yöneticileri ve futbolcuları ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bozüyük Vitra Spor yöneticileri ve futbolcuları ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi tarafından Bayırköy Spor ile karşı karşıya gelecek olan Bozüyük Vitra Spor Futbol Takımı için maç öncesinde moral yemeği düzenlendi. Bir otelde düzenlenen yemeğe Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Vitra Spor Kulüp Başkanı Tahir Çiftçi, kulüp yöneticileri Şaban Özmen, Veli Dağ, Hasan Adsoy, Ahmet Belen, Sedat Turan, takım antrenörü İsmet Çelen ve futbolcular katıldı.

Yemek öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan Bakkalcıoğlu, "Bozüyük'te bizim profesyonel ligde oynayan bir takımımız olsun istiyoruz. O nedenle ben Vitra Spor'un profesyonel ligde olan bir takım haline gelebileceğini düşünüyorum. Önemli bir maç oynuyorsunuz. Ben sizin başaracağınıza inanıyorum. Gönlümüz kalbimiz sizinle. İnşallah güzel bir başarı elde edersiniz. Hepinize başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Vitra Spor futbolcuları ile bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Vitra Spor futbolcuları ile bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Vitra Spor futbolcuları ile bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Vitra Spor futbolcuları ile bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Vitra Spor futbolcuları ile bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Vitra Spor futbolcuları ile bir araya geldi

YORUMLAR
500
Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Vitra Spor futbolcuları ile bir araya geldi Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Vitra Spor futbolcuları ile bir araya geldi Bayırköyspor zorlu maç öncesi son hazırlıkları tamamladı Bayırköyspor zorlu maç öncesi son hazırlıkları tamamladı

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Amatör Lig, Bozüyük, Futbol, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Vitra Spor futbolcuları ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:28 Gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcusu: 11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak
10:19 Ünlü oyuncu Burak Deniz'le Şahika Ercümen sevgili mi?
10:12 FETÖ bağlantılı Yusuf Bekmezci, hayatını kaybetti
10:10 Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendi! Başına gelenler filmleri aratmadı
10:03 Ölü doğum yapan annenin bebeği hastanede kayboldu!
09:56 Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek
09:35 Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyatlara hemen müdahale edecek
09:23 ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi
09:13 Sigortadan para alabilmek için hamile eşini öldürmüştü!
01:01 Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 10:34:21. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Vitra Spor futbolcuları ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement