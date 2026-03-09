Başkan Balaban Mesir Mahallesi esnafıyla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Mesir Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretlerini hız kesmeden sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Mesir Mahallesi'ndeki iş yerlerini gezdi. Mahalle Muhtarı Semra Geçer'in de eşlik ettiği ziyaretlerde Belediye Başkanı Balaban, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek belediyenin yaptığı ve mahallede yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Buluşmada mahalle sakinleriyle de sohbet eden Başkan Balaban, Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye önem verdiklerini ifade etti.

Esnaf ziyaretlerinin önemine değinen Belediye Başkanı Semih Balaban, "Mahallelerimizi düzenli olarak ziyaret ederek hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın görüşlerini dinliyoruz. Ortak akıl ve istişare ile Yunusemre'yi daha güzel bir noktaya taşımak için çalışıyoruz" dedi.

Ziyaret sırasında mahalle sakinleri de Belediye Başkanı Balaban'a ilgisinden dolayı teşekkür ederek mahallelerine yönelik taleplerini iletti. - MANİSA