Üye Girişi
Başkan Böcek: "30 ayda 30 proje yaptık" - Son Dakika

Başkan Böcek: "30 ayda 30 proje yaptık"

29.09.2021 14:58
Başkan Böcek:

Antalyalı işadamları ile bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 30 ayda 30 proje yaptıklarını belirterek, toplu açılış yapmayı planladıklarını söyledi.

Antalyalı işadamları ile bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 30 ayda 30 proje yaptıklarını belirterek, toplu açılış yapmayı planladıklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ve Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (KONYSİAD) uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirilen toplantılarına konuk oldu. İlk olarak ANSİAD'ın 10. Olağan Toplantısı'na katılan Başkan Muhittin Böcek, 'Medeniyet Tarımı-Cennette İlk Sofra' konulu sunum gerçekleştiren Mine Ataman'a ANSİAD Başkan Akın Akıncı ile plaket takdim etti. Başkan Muhittin Böcek, ardından Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) Başkanı İlhami Kaplan ve yönetiminin 15 ay sonra gerçekleştirilen toplantısına katıldı. Böcek, Antalyalı iş insanlarına belediye hizmetlerini ve projelerini anlattı.

"STK'larla işbirliği içinde olduk"

Görevde 2 buçuk yılı geride bırakmaya hazırlandıklarını ifade eden Başkan Böcek, sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde Antalya'yı planlı, kurallı, kimlikli bir kent yapma hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. 'Ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız' diyerek hizmet yolculuğuna çıktıklarını anlatan Başkan Muhittin Böcek, hiç kimseyi ötekileştirmeden sorunları çözmeye, dertlere derman olmaya çalıştıklarını söyledi. ASAT kanalıyla 4 milyar 186 milyon liralık alt yapı yatırımı yürüttüklerini anlatan Başkan Böcek, Antalya merkezindeki 101 mahallede ekonomik ömrünü doldurmuş içme suyu hattını yenilemekte olduklarını, içme suyu olmayan kırsal mahallelere su götürdüklerini aktardı.

"Kooperatifçiliği destekledik"

Yerelden kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, tarım ve hayvancılığa yönelik önemli destekler sağladıklarını ifade ederek, kooperatifçiliği desteklediklerini kaydetti. Belediyeyi 6 milyar 103 milyon lira borçla devraldıklarını hatırlatan Başkan Böcek, kur farkı nedeniyle bu miktarın daha da yükseldiğini kaydetti.

"Yarım kalan projeleri tamamlıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşın menfaatine olan yarım kalmış projeleri tamamlamak üzere olduklarının altını çizerek, "3. Etap Raylı Sistem Projesi'nin Otogar- Müze arası tamamlanmamıştı. Şimdi onu da bitirdik. Test sürüşlerine başladık. Kepez halkını taşımaya devam edeceğiz. Devlette devamlılık vardır. 30 ayda 30 projeyi yaptık. Bir toplu açılış yapmayı planlıyoruz" dedi.

"Antalya'yı tanıtıyoruz"

Siyaset üstü bir yaklaşımla Antalya'ya hizmet ettiklerini belirten Başkan Böcek, "Turizme bütüncül bir anlayışla hizmet vermek için belediyeleri tek çatı altında toplamak üzere turizm birliği oluşturduk. Hiçbir parti gözetmeksizin 19 ilçe belediye başkanı arkadaşımıza çağrı yaptık. Aksu ve Gündoğmuş hariç tüm belediye başkanları birliğe katıldı. İçinde tüm partilerden belediye başkanları var. Çünkü Antalya tek. Şimdi bu çatı altında Antalya'mızı tanıtmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Arıtma sorununu çözüyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde 550 milyon lira yatırım bedeliyle yürütülen Belek Arıtma Tesisi inşaatının sürdüğünü ifade eden Başkan Böcek, "Belek'te arıtma sorununu bitiriyoruz. Bütün arıtmaları sırasıyla tamamlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Konyaaltı, Antalya, ANSİAD, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Böcek: '30 ayda 30 proje yaptık' - Son Dakika


Son Dakika

Lüferin fiyatı 140 liradan 100 liraya düştü 15:02 Lüferin fiyatı 140 liradan 100 liraya düştü Yapılandırma başvuruları yarın sona eriyor 14:46 Yapılandırma başvuruları yarın sona eriyor Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı 14:41 Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı 14:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti 14:33 Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu 14:25 Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu
Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil 14:14 Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, nikahını kıydığı çiftten 6 çocuk istedi 13:25 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, nikahını kıydığı çiftten 6 çocuk istedi

Son Dakika Haberleri
15:04 Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi
14:57 Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti
14:41 Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" etkisiz hale getirildi
14:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı
14:35 Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu
14:33 Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti
14:24 Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu
14:16 Altay antrenmanında korku dolu anlar yaşandı! Murat Akça'nın çenesi açıldı
14:14 Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil
14:04 Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi         
15:04
Ankara'da Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti         
14:57
"Burada kivi yetişmez" diyenlere inat yetiştirdi, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor         
14:43
Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" etkisiz hale getirildi         
14:41
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı         
14:26
Altay antrenmanında korku dolu anlar yaşandı! Murat Akça'nın çenesi açıldı Altay antrenmanında korku dolu anlar yaşandı! Murat Akça'nın çenesi açıldı         
14:17
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor         
12:48
İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı         
12:06
Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler         
11:41
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 15:11:20. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Böcek: "30 ayda 30 proje yaptık" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement